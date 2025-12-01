«This City Is Ours»: Neue Crime-Serie bei Sky

TV-News

Der BBC-Erfolg mit Sean Bean und James Nelson-Joyce feiert Deutschlandpremiere.

Sky und WOW bringen ab 4. Dezember das BBC-Crime-Dramaerstmals nach Deutschland. Die Serie, produziert von Left Bank Pictures («The Crown»), gilt als der erfolgreichste Drama-Start der BBC im Jahr 2025 und wurde bereits um eine zweite Staffel verlängert. Mit Sean Bean und James Nelson-Joyce in den Hauptrollen erzählt das packende Liverpool-Epos von Machtkämpfen, Loyalität  und der Frage, wie weit Menschen gehen, um ihr Imperium zu retten.Im Zentrum steht Michael (James Nelson-Joyce), der sein Leben lang tief im organisierten Verbrechen verwurzelt ist  doch erstmals hat er etwas zu verlieren: seine große Liebe Diana (Hannah Onslow). Während ihre Beziehung wächst, brechen die Strukturen des imperiumartigen Drogenhandels zusammen, den Michael gemeinsam mit seinem Partner Ronnie (Sean Bean) aufgebaut hat. Eine verschwundene Kokain-Lieferung bringt das Machtgefüge ins Wanken, und Ronnies Sohn Jamie (Jack McMullen) erhebt Anspruch auf die Führung. Es beginnt ein gnadenloser Generationenkonflikt, der Liverpool in seinen Grundfesten erschüttert und Michael zwingt, um sein Leben und seine Zukunft zu kämpfen.Zum Cast gehören zudem Julie Graham, Mike Noble und weitere bekannte BBC-Gesichter. Geschrieben wurde die Serie von Stephen Butchard («The Last Kingdom», «The Good Mothers»), Regie führte Saul Dibb («Journeys End»). Die Folgen 1 bis 4 sind ab 4. Dezember auf Sky und WOW abrufbar und laufen am selben Abend um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic. Die Episoden 5 bis 8 folgen am 11. Dezember, ebenfalls parallel als On-Demand- und Linear-Premiere.