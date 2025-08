«Stiller & Meara: Nothing is Lost» kommt zu Apple

Kino-News

Der tiefgründige und persönliche Blick auf die Familie Stiller wird im Oktober veröffentlicht.

Apple Original Films kündigte einen neuen Dokumentarfilm mit dem Titelan. Der Film wurde vom Emmy- und DGA-preisgekrönten Regisseur, Produzenten und Sohn Ben Stiller («Severance», «Escape at Dannemora») gedreht. «Stiller & Meara: Nothing is Lost» erzählt die inspirierende Geschichte der Comedy-Ikonen Jerry Stiller und Anne Meara. Der Film feiert am 17. Oktober Premiere in ausgewählten Kinos und ist ab dem 24. Oktober 2025 auf Apple TV+ verfügbar.„Ich bin sehr glücklich, erneut mit dem unglaublichen Team von Apple TV+ zusammenzuarbeiten, diesmal an einem Projekt, das mir und meiner Familie sehr am Herzen liegt“, so Regisseur Ben Stiller. „Es ist aufregend, es endlich mit dem Publikum teilen zu können, und es ist eine große Ehre, meine Eltern zu feiern – sowohl so, wie ich sie während meiner Kindheit kennengelernt habe, als auch so, wie ich sie durch die Arbeit an diesem Film neu entdeckt habe.“Ben Stiller erzählt die Geschichte seiner Eltern, der Comedy-Ikonen Jerry Stiller und Anne Meara, und untersucht ihren Einfluss auf die Popkultur sowie ihr Privatleben, in dem die Grenzen zwischen Kreativität, Familie, Leben und Kunst oft verschwammen. Dabei richtet Stiller die Kamera auf sich selbst und seine Familie, um den enormen Einfluss von Jerry und Anne auf sein Leben zu untersuchen und die Lektionen zu vermitteln, die wir alle von unseren Lieben lernen können.Produziert wird der Dokumentarfilm von Ben Stiller, dem Oscar-Preisträger John Lesher («Birdman», «Severance») und den Emmy-Nominierten Geoffrey Richman («Severance», «Tiger King») sowie Lizz Morhaim («The Super Models», «Rebuilding Paradise»). Als ausführende Produzenten sind der Oscar-Nominierte Bryn Mooser («Lifeboat», «They Call Me Magic»), der Emmy-Nominierte Justin Lacob («Free Leonard Peltier», «The Lionheart») und die Emmy-Preisträgerin und BAFTA-Nominierte Kathryn Everett («Daughters», «Lakota Nation vs. United States») mit dabei, während der Emmy-Nominierte Matthew Cherchio («Diane Warren: Relentless») als Supervising Producer für XTR fungiert. Tony Hsieh und Andy Hsieh sind ebenfalls als Executive Producer tätig.