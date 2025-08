Edward Bergers «Ballad of a Small Player» feiert im Oktober Premiere

Kino-News

Colin Farrell verkörpert einen spielsüchtigen Aussteiger. Bereits nach zwei Wochen läuft der Spielfilm auch bei Netflix.

Mitpräsentiert Oscar-Preisträger Edward Berger («Im Westen nichts Neues») seinen nächsten Spielfilm – eine düstere Geschichte über Schuld, Sucht und Erlösung. In der Hauptrolle ist Colin Farrell als gescheiterter britischer Anwalt Doyle zu sehen, der sich in die zwielichtige Glücksspielwelt von Macau flüchtet. Als seine Vergangenheit ihn einholt, trifft er auf eine geheimnisvolle Frau, die alles verändern könnte. Das Drama basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lawrence Osborne und wurde von Rowan Joffé («28 Weeks Later») für die Leinwand adaptiert. Neben Farrell gehören Fala Chen, Deanie Ip, Alex Jennings und Oscar-Gewinnerin Tilda Swinton zum internationalen Ensemble.Für die visuelle Gestaltung ist erneut Kameramann James Friend verantwortlich, der bereits mit Berger für Im «Westen nichts Neues» zusammenarbeitete und dafür mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Auch die Musik stammt von einem Oscar-Preisträger: Volker Bertelmann liefert nach «Konklave» und «Im Westen nichts Neues» den Soundtrack. Das Team hinter der Kamera ist mit Lisy Christl (Kostüm) und Heike Merker (Maske) ebenfalls hochkarätig besetzt – beide waren zuletzt für den Oscar nominiert.Produziert wurde der Film von Mike Goodridge, Matthew James Wilkinson und Edward Berger selbst. Der Film wird ab dem 16. Oktober 2025 in ausgewählten deutschen Kinos zu sehen sein. Am 29. Oktober «feiert Ballad of a Small Player» dann seine Streamingpremiere auf Netflix