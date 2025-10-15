Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu «The Family Plan 2»

Kino-News

Die Fortsetzung der Actionkomödie mit Mark Wahlberg und Michelle Monaghan startet weltweit am 21. November 2025.

Apple TV+ hat den ersten Trailer zur Actionkomödieveröffentlicht. Der Film setzt die erfolgreiche Geschichte um Familienvater und Ex-Agent Dan Morgan (gespielt von Mark Wahlberg) fort, der diesmal versucht, mit seiner Frau Jessica (Michelle Monaghan) und den Kindern einen idyllischen Weihnachtsurlaub in Europa zu verbringen  bis eine mysteriöse Gestalt aus seiner Vergangenheit (Kit Harington) auftaucht und alte Rechnungen beglichen werden wollen. Skydance-Produktion startet am Freitag, den 21. November 2025, bei AppleTV+.Was als beschauliche Auszeit beginnt, wird schnell zu einem internationalen Katz-und-Maus-Spiel voller Banküberfälle, Missverständnisse und temporeicher Verfolgungsjagden quer durch festlich geschmückte Metropolen. Zwischen Chaos und Komik wächst die Familie erneut über sich hinaus.Der Film ist eine Apple Original Produktion von Skydance Media unter der Regie von Simon Cellan Jones, der auch als Executive Producer fungiert. Das Drehbuch stammt von David Coggeshall, der gemeinsam mit David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Mark Wahlberg, Stephen Levinson und John G. Scotti produziert. Neben Wahlberg, Monaghan und Harington sind unter anderem Zoe Colletti, Van Crosby und Reda Elazouar zu sehen.