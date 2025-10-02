«Frankenstein» startet zu Halloween im Kino

Pünktlich zu Halloween bringt Guillermo del Toro seine lang erwartete Adaption von Mary Shelleys Klassiker «Frankenstein oder Der moderne Prometheus» in die Kinos. Der Film, der am 23. Oktober in ausgewählten Kinos in Deutschland und der Schweiz startet, zeigt die ikonische Geschichte aus einer neuen Perspektive: dem Blick der Kreatur selbst, gespielt von Jacob Elordi («Saltburn»). Nach der Festivalpremiere in Venedig wird der Film am 7. November exklusiv bei Netflix abrufbar sein.
Im offiziellen Trailer, der nun veröffentlicht wurde, gibt Elordi einen intensiven Einblick in die Seele des Monsters eine Figur, die über Jahrzehnte als Symbol für Einsamkeit, Anderssein und Angst diente. Um die Rolle vorzubereiten, ließ sich Elordi von klassischen Horrorfilmen, der japanischen Tanzform Butoh und sogar dem Verhalten seines Hundes inspirieren. Diese Monster sind für so viele Menschen Freunde und haben vielen einsamen Kindern Trost gespendet, erklärt der Schauspieler über seine neue Sichtweise auf die Filmgeschichte.
Neben Elordi als Geschöpf übernimmt Oscar Isaac die Rolle des größenwahnsinnigen Dr. Frankenstein. Die weiteren Hauptrollen sind prominent besetzt: Mia Goth, Felix Kammerer, Christoph Waltz, Charles Dance, David Bradley und Lars Mikkelsen stehen ebenfalls auf der Leinwand. Produziert wurde der Film von Guillermo del Toro selbst, gemeinsam mit J. Miles und Scott Stuber.
