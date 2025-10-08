Warner Bros. sichert Karoline Herfurth, Christopher Doll und Monika Fässler

Warner Bros. Pictures setzt seine enge Zusammenarbeit mit einigen der erfolgreichsten Filmschaffenden Deutschlands fort: Das Studio hat exklusive First-Look-Deals mit Karoline Herfurth, Christopher Doll und Monika Fässler geschlossen. Karoline Herfurth, die mit Warner bereits seit ihrem Regiedebüt «SMS für Dich» (2014) verbunden ist, zählt zu den erfolgreichsten Regisseurinnen Deutschlands. Ihre Filme «Wunderschön», «Einfach mal was Schönes» und zuletzt «Wunderschöner» begeisterten ein Millionenpublikum und etablierten Herfurth als feste Größe für emotional-intelligente Kinounterhaltung. Mit dem neuen Deal sichert sich Warner Bros. Zugriff auf zukünftige Projekte der Filmemacherin, die sowohl vor als auch hinter der Kamera aktiv bleibt.
Auch Regisseur Christopher Doll bleibt Warner Bros. treu. Sein Film «Eine Million Minuten» wurde 2024 zu einem Sensationserfolg: Platz 1 der deutschen Kinocharts, über eine Million Besucher und ein starker Kritikerzuspruch. Der First-Look-Deal unterstreicht, dass Warner auf langfristige Partnerschaften mit Regietalenten setzt, die das deutsche Kino mitprägen.
Komplettiert wird das Trio durch Drehbuchautorin Monika Fässler, die bereits seit «Sweethearts» (2019) eine kreative Schlüsselrolle in Herfurths Team spielt. Fässler schrieb zuletzt an «Wunderschöner» und «Eine Million Minuten» mit beide Werke zählen zu den größten deutschen Publikumserfolgen der vergangenen Jahre. Mit ihrer unverkennbaren Mischung aus emotionaler Tiefe und pointiertem Humor gilt sie als eine der wichtigsten Autorinnen ihrer Generation.
Karoline Herfurth: Ich freue mich sehr über die Fortführung meiner Zusammenarbeit mit Warner Bros. Pictures. Für mich ist Kino ein Ort, an dem wir Geschichten erzählen können, die berühren, unterhalten und Denkanstöße geben.
Christopher Doll: Mit «Eine Million Minuten» ist für mich ein großer Traum wahr geworden. Der First-Look-Deal eröffnet mir die Möglichkeit als Regisseur, auch künftig Geschichten auf die große Leinwand zu bringen, die den Zeitgeist widerspiegeln und Menschen berühren.
Steffen Schier, Managing Director & SVP Theatrical Distribution Warner Bros. Entertainment GmbH: Wir freuen uns, die kreativen Partnerschaften mit Karoline Herfurth, Christopher Doll und Monika Fässler auszubauen. Ihre Filme vereinen gesellschaftliche Relevanz und emotionale Tiefe und besitzen das Potenzial, das Publikum nachhaltig zu bewegen.
