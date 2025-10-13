Hingeschaut

Wenn das Rudel zu lange heult: Die ARD und ihr «Werwölfe»-Experiment

Fabian Riedner von 13. Oktober 2025, 12:01 Uhr

Mit «Werwölfe» wagt sich der BR an eine Reality-Spielshow mit Mystery-Anstrich. Trotz charismatischem Erzähler und cleverem Konzept bleibt am Ende vor allem eines: viel Gerede im finsteren Wald.

Nach dem Erfolg von «Die Verräter» bei



ITV Studios Germany wollte das Konzept möglichst originalgetreu übernehmen  inklusive der französischen Produktionsstätte. Dort, wo im Original Rapper Mister V als Erzähler fungierte, übernahm in der deutschen Version Komiker Michael Kessler die Kommentierung. Er meistert seine Aufgabe mit Bravour: Als wandelbarer Erzähler führt Kessler mit ruhiger Stimme und leicht ironischem Unterton durch die zwölf Episoden, als würde er ein modernes Märchenbuch vorlesen.



Auch sonst entschieden sich Showrunner Michael Eden, Creative Direktor Mike Timmermann und Produzentin Christiane Ruff für eine enge Anlehnung an die französische Variante: Besetzt wurden unter anderem eine Pokerspielerin (Sandra), ein Schauspieler (Steven), ein Mentalist (Patrick), eine Streamerin (Josina) und eine Werwolf-Expertin (Cindy). Selbst die Karten des Originals fanden ihren Weg ins deutsche Spiel  darunter Das kleine Mädchen, Der Kapitän, Die Seherin und aus der Erweiterung Der Fuchs. Lediglich Die Hexe wurde nicht freigeschaltet, da diese sonst eine totgeglaubte Figur hätte zurückbringen können.



In der ARD Mediathek erschienen die zwölf Episoden in drei Blöcken zu je vier Folgen  am 25. September, 2. Oktober und 9. Oktober 2025. Dadurch konnte das Publikum direkt mitdiskutieren und Theorien austauschen. Vor allem die Spielrunden funktionierten gut: Bereits in der ersten Episode wurde die Soldatin Dana aus Duisburg als Werwolf enttarnt, während die anderen beiden Bösewichte im Verborgenen blieben. Das Spielprinzip ist simpel, aber effektiv: Drei Werwölfe leben gemeinsam mit zehn Dorfbewohnern in einer abgelegenen Hütte. In der Auftaktfolge würfelt jeder seine Rolle aus, Zusatzfähigkeiten werden in Minispielen erspielt. Doch hier zeigt sich bereits die größte Schwäche  mit zwölf Folgen ist das Format schlicht zu lang geraten.



Die erste Quest bestand darin, drei Aussagen jeweils zwei richtigen zuzuordnen. Dafür durchquerten die Spieler den Wald und begegneten sich an definierten Punkten. Die Gruppe meisterte die Aufgabe und erspielte die Rolle der Seherin, die an Mentalist Patrick ging  der in dieser Funktion allerdings sichtlich überfordert war. Statt gezielt Hinweise zu geben, verstrickte er sich in widersprüchliche Aussagen und machte sich dadurch selbst verdächtig.



Während die erste Aufgabe noch harmlos blieb, setzte die zweite Herausforderung auf Sabotagepotenzial: Bei der nächsten Dorfversammlung durfte nicht abgestimmt werden, was den Werwölfen ermöglichte, zweimal hintereinander zuzuschlagen. Innerhalb von zwei Nächten mussten zwei Dorfbewohner das Feld räumen  bezeichnenderweise jene, die die Lügen anderer am schnellsten durchschauten. Die übrigen Mitstreiter, die von den Profis sogar Spitznamen erhielten, trafen hingegen oft die falschen Entscheidungen.



Für die Produzenten von ITV Studios Germany erwies sich das als Glücksfall. Denn so steigerte sich die Spannung Richtung Finale stetig, während sich der Kreis der Verdächtigen immer weiter schloss. Besonders der letzte verbliebene Werwolf konnte sich geschickt tarnen  auch, weil Mitspieler Patrick (der Mentalist) und Sprecherin Ruth (die Hauptfrau) mit erratischem Verhalten für zusätzliche Verwirrung sorgten.



Ehe das Finale eingeläutet wird, gönnt sich die Serie noch einen knapp 25-minütigen Rückblick: Die enttarnten Werwölfe blicken aus ihrer Perspektive auf die Staffel zurück und kommentieren, wie sie Spiele sabotierten oder die Gruppe manipulierten. Schnell wird deutlich, wie geschickt sie vorgegangen sind  und dass sie ihre Opfer oft in gezielte Fallen lockten.



«Werwölfe  Das Spiel von List und Täuschung» ist unterm Strich eine spannende Reality-Show, die allerdings an ihrer Länge krankt. Immer wieder verlieren sich die Spieler in Nebendiskussionen, deren Erkenntniswert gegen null tendiert. Trotzdem gelingt es der Produktion, Spannung zu erzeugen  vor allem, weil die Dorfbewohner häufig unklug handeln und so die Dramatik erhöhen.



Auch die Veröffentlichungspolitik des Bayerischen Rundfunks war klug gewählt: Mit drei Veröffentlichungsblöcken à vier Episoden hielt man die Neugier aufrecht und ermöglichte Social-Media-Debatten in Echtzeit. Ob Spieler des Original-Brettspiels oder unbedarfte Zuschauer  beide finden in dieser Adaption genügend Reiz, um bis zum Ende mitzufiebern.



«Werwölfe  Das Spiel von List und Täuschung» ist in der ARD Mediathek abrufbar. Nach dem Erfolg von «Die Verräter» bei RTL wollte auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk von diesem Krimi-Phänomen profitieren. Deshalb sicherte man sich die Rechte an Die Werwölfe von Düsterwald, dem französischen Gesellschaftsspiel, das 2001 erstmals erschien. Zu dieser Zeit war hierzulande vor allem die ProSieben-Show «Der Maulwurf» erfolgreich, die ein ähnliches Prinzip verfolgte. Auf die französische Fernsehversion musste man allerdings warten: Canal+ ließ von Jaad Productions und Almost Prod eine achtteilige Adaption herstellen. Während es in Deutschland um Ehre und Selbsterkenntnis geht, winkte den Gewinnern der französischen Ausgabe ein Preisgeld von 100.000 Euro.ITV Studios Germany wollte das Konzept möglichst originalgetreu übernehmen  inklusive der französischen Produktionsstätte. Dort, wo im Original Rapper Mister V als Erzähler fungierte, übernahm in der deutschen Version Komiker Michael Kessler die Kommentierung. Er meistert seine Aufgabe mit Bravour: Als wandelbarer Erzähler führt Kessler mit ruhiger Stimme und leicht ironischem Unterton durch die zwölf Episoden, als würde er ein modernes Märchenbuch vorlesen.Auch sonst entschieden sich Showrunner Michael Eden, Creative Direktor Mike Timmermann und Produzentin Christiane Ruff für eine enge Anlehnung an die französische Variante: Besetzt wurden unter anderem eine Pokerspielerin (Sandra), ein Schauspieler (Steven), ein Mentalist (Patrick), eine Streamerin (Josina) und eine Werwolf-Expertin (Cindy). Selbst die Karten des Originals fanden ihren Weg ins deutsche Spiel  darunter Das kleine Mädchen, Der Kapitän, Die Seherin und aus der Erweiterung Der Fuchs. Lediglich Die Hexe wurde nicht freigeschaltet, da diese sonst eine totgeglaubte Figur hätte zurückbringen können.In der ARD Mediathek erschienen die zwölf Episoden in drei Blöcken zu je vier Folgen  am 25. September, 2. Oktober und 9. Oktober 2025. Dadurch konnte das Publikum direkt mitdiskutieren und Theorien austauschen. Vor allem die Spielrunden funktionierten gut: Bereits in der ersten Episode wurde die Soldatin Dana aus Duisburg als Werwolf enttarnt, während die anderen beiden Bösewichte im Verborgenen blieben. Das Spielprinzip ist simpel, aber effektiv: Drei Werwölfe leben gemeinsam mit zehn Dorfbewohnern in einer abgelegenen Hütte. In der Auftaktfolge würfelt jeder seine Rolle aus, Zusatzfähigkeiten werden in Minispielen erspielt. Doch hier zeigt sich bereits die größte Schwäche  mit zwölf Folgen ist das Format schlicht zu lang geraten.Die erste Quest bestand darin, drei Aussagen jeweils zwei richtigen zuzuordnen. Dafür durchquerten die Spieler den Wald und begegneten sich an definierten Punkten. Die Gruppe meisterte die Aufgabe und erspielte die Rolle der Seherin, die an Mentalist Patrick ging  der in dieser Funktion allerdings sichtlich überfordert war. Statt gezielt Hinweise zu geben, verstrickte er sich in widersprüchliche Aussagen und machte sich dadurch selbst verdächtig.Während die erste Aufgabe noch harmlos blieb, setzte die zweite Herausforderung auf Sabotagepotenzial: Bei der nächsten Dorfversammlung durfte nicht abgestimmt werden, was den Werwölfen ermöglichte, zweimal hintereinander zuzuschlagen. Innerhalb von zwei Nächten mussten zwei Dorfbewohner das Feld räumen  bezeichnenderweise jene, die die Lügen anderer am schnellsten durchschauten. Die übrigen Mitstreiter, die von den Profis sogar Spitznamen erhielten, trafen hingegen oft die falschen Entscheidungen.Für die Produzenten von ITV Studios Germany erwies sich das als Glücksfall. Denn so steigerte sich die Spannung Richtung Finale stetig, während sich der Kreis der Verdächtigen immer weiter schloss. Besonders der letzte verbliebene Werwolf konnte sich geschickt tarnen  auch, weil Mitspieler Patrick (der Mentalist) und Sprecherin Ruth (die Hauptfrau) mit erratischem Verhalten für zusätzliche Verwirrung sorgten.Ehe das Finale eingeläutet wird, gönnt sich die Serie noch einen knapp 25-minütigen Rückblick: Die enttarnten Werwölfe blicken aus ihrer Perspektive auf die Staffel zurück und kommentieren, wie sie Spiele sabotierten oder die Gruppe manipulierten. Schnell wird deutlich, wie geschickt sie vorgegangen sind  und dass sie ihre Opfer oft in gezielte Fallen lockten.«Werwölfe  Das Spiel von List und Täuschung» ist unterm Strich eine spannende Reality-Show, die allerdings an ihrer Länge krankt. Immer wieder verlieren sich die Spieler in Nebendiskussionen, deren Erkenntniswert gegen null tendiert. Trotzdem gelingt es der Produktion, Spannung zu erzeugen  vor allem, weil die Dorfbewohner häufig unklug handeln und so die Dramatik erhöhen.Auch die Veröffentlichungspolitik des Bayerischen Rundfunks war klug gewählt: Mit drei Veröffentlichungsblöcken à vier Episoden hielt man die Neugier aufrecht und ermöglichte Social-Media-Debatten in Echtzeit. Ob Spieler des Original-Brettspiels oder unbedarfte Zuschauer  beide finden in dieser Adaption genügend Reiz, um bis zum Ende mitzufiebern.

vorheriger Artikel

nächster Artikel