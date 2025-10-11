US-Fernsehen

«One Shot with Ed Sheeran»: Netflix zeigt spektakuläres Musik-Experiment

von

Der Clou an der Serie: Ed Sheeran wird in einem Echtzeit-View bei Netflix zu sehen sein.

Am 21. November 2025 veröffentlicht Netflix das außergewöhnliche Musikprojekt «One Shot with Ed Sheeran», inszeniert vom Emmy-prämierten Regisseur Philip Barantini («Adolescence») und produziert von Fulwell Entertainment. Der mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnete Superstar Ed Sheeran nimmt die Zuschauer dabei mit auf eine einzigartige musikalische Reise durch New York City  gefilmt in nur einem einzigen Take, in Echtzeit, an nur einem Nachmittag.

Das Konzept: Sheeran zieht mit Gitarre und Mikrofon durch die Straßen der Metropole, spielt spontane Auftritte in U-Bahnen, auf Gehwegen und in kleinen Bars. Zwischen Passanten, Fans und urbanem Trubel entsteht ein intensives Porträt des Künstlers, das Nähe und Spontanität verbindet. Der Film verspricht nicht nur ikonische Songs in neuen Versionen, sondern auch einen authentischen Blick auf Sheeran  fernab der großen Bühnen, mitten im echten Leben.

Produziert wird das Projekt von Ben Winston, Ed Sheeran und Philip Barantini selbst. Nach Erfolgsdokus wie «The Sum of It All» und «Songwriter» präsentiert sich Sheeran hier erneut als experimentierfreudiger Künstler, der Musik, Filmkunst und Stadtpoesie zu einem atmosphärischen Echtzeit-Erlebnis verschmilzt.

Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

