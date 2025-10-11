«Downey Wrote That» startet am 17. Oktober auf Peacock

US-Fernsehen

Die Dokumentation wirft einen Blick auf den Autoren Jim Downey der beliebten NBC-Show «Saturday Night Live».

Die Peacock-Originaldokumentationüber die außergewöhnliche Karriere von Jim Downey wird am 17. Oktober Premiere feiern. Der einstündige Film beleuchtet die Sketche, Beiträge und den nachhaltigen Einfluss eines der einflussreichsten Comedy-Autoren in der Geschichte von «Saturday Night Live».Der Dokumentarfilm taucht in die geschichtsträchtige Vergangenheit der bekanntesten und am längsten laufenden Comedy-Institution des Fernsehens ein und beleuchtet Downeys meisterhaftes Handwerk als komödiantischer Architekt hinter den Kulissen der Show, das er über drei Jahrzehnte lang ausübte. Downey, der vom Publikum weitgehend unbemerkt blieb, ist der produktive Autor hinter vielen der unvergesslichsten Sketche, zitierfähigen Zeilen und bahnbrechenden politischen Satiren von «SNL».Downey kam 1976 als Autor und hält den Rekord als dienstältester Autor in der Geschichte der Show. Für seine Arbeit wurde er mit fünf Emmy Awards ausgezeichnet, darunter 2025 für das Outstanding Writing for a Variety Special für «SNL50: The Anniversary Special». Der Dokumentarfilm enthält neben offenen Interviews mit Downey auch eine All-Star-Besetzung aus Comedy-Legenden, Darstellern, Autoren und anderen, darunter Fred Armisen, Andy Breckman, Dana Carvey, Greg Daniels, Will Forte, Al Franken, Bill Hader, Darrell Hammond, David Letterman, Jon Lovitz, Seth Meyers, Lorne Michaels, Garrett Morris, John Mulaney, Laraine Newman, Conan O'Brien, Bob Odenkirk, Lawrence O'Donnell, Maya Rudolph, Molly Shannon, Martin Short, Robert Smigel, David Spade, Emily Spivey, Ben Stiller und Kenan Thompson.«Downey Wrote That» wird von Broadway Video in Zusammenarbeit mit Universal Television Alternative Studio, einem Geschäftsbereich der Universal Studio Group, produziert. Lorne Michaels, Andy Breckman, Susan Morrison, Erin David, Eddie Michaels, Oz Rodriguez und Brent Hodge sind als ausführende Produzenten tätig. Derik Murray und Brian Gersh sind als Co-Produzenten tätig.