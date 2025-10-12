Adrienne Bailon-Houghton spielt bei «Chefs Kidd» mit

US-Fernsehen

Eine amerikanische Managerin soll mit einer alten Pasta-Soße wieder Schwung bekommen.

Roku teilte mit, dass in New South Wales die Produktion der Roku-Original-Romantikkomödiebegonnen hat. Die köstliche Liebesgeschichte mit Adrienne Bailon-Houghton («The Real», «The Cheetah Girls») und Tim Robards («Voltron», «Street Fighter») spielt vor der kulinarischen und kulturellen Kulisse der Toskana. Bailon-Houghton fungiert auch als ausführende Produzentin von «Chef's Kiss».Der Film wurde von Amelie Bonnet geschrieben und handelt von Lauren Navarro (Bailon-Houghton), einer ehrgeizigen amerikanischen Marketingmanagerin, die mit der Wiederbelebung einer familiengeführten Pasta-Saucenmarke beauftragt ist. Auf ihrer Reise begegnet sie Mason (Robards), einem leidenschaftlichen, ehemaligen Koch mit kompromisslosen Werten und unwiderstehlichem Charme.Mit von der Partie sind außerdem Julia Vosnakis («From All Sides», «Waltzing Matilda») als Isabella, Nat Buchanan («Furiosa: A Mad Max Saga») als Maddie und die renommierte Filmveteranin Dina Panozzo («The Last Days of the Space Age», «Darby & Joan») als Francesca Russo, die temperamentvolle Matriarchin, die zwischen Tradition und Wandel hin- und hergerissen ist.Der Film spielt in den sanften Hügeln und sonnigen Piazzas der Toskana und begleitet Lauren auf ihrer Reise von den USA nach Italien, wo sie die mutige Mission hat, die Marke «Russo Pasta Sauce» neu zu positionieren. Was als Zusammenprall von Kulturen, Werten und Kochphilosophien beginnt, entwickelt sich langsam zu etwas Reichhaltigerem: Laurens wachsende Verbindung zu Mason und Francescas kulinarischem Erbe zwingt sie, sich mit den wirklich wichtigen Dingen in Liebe, Leben und Arbeit auseinanderzusetzen.Wir freuen uns sehr, mit der Produktion von «Chef's Kiss» zu beginnen, einer romantischen Komödie, die das bietet, was unser Publikum bereits liebt: Geschichten voller Herz, Humor und Verbundenheit, so Morgan Pichinson von Roku Originals. Unsere Zuschauer lieben Rom-Coms, besonders in Momenten, die ihnen wichtig sind, und wir können es kaum erwarten, ihnen pünktlich zum Valentinstag eine neue Liebesgeschichte zu präsentieren, die sie genießen können.