CBS kündigt erste Stars für Silvester an

US-Fernsehen

Jason Aldean, Lainey Wilson und Bailey Zimmerman sind die Headliner von «New Year's Eve Live: Nashville's Big Bash».

CBS präsentiert, mit Jason Aldean, Lainey Wilson und Bailey Zimmerman als Headliner, aus dem Bicentennial Capitol Mall State Park in Nashville, LIVE am Mittwoch, 31. Dezember (20:00 bis 22:00 Uhr ET/PT, 22:30 bis 1:30 Uhr ET/PT) im CBS Television Network und als Stream auf Paramount+.Als besonderer Gast wird die Gospel-Legende CeCe Winans mit ihrer kraftvollen Stimme zusammen mit den gefeierten Fisk Jubilee Singers für Stimmung sorgen und der mit Stars gespickten Besetzung, die Einheimische und Besucher der Music City kostenlos auf der Hauptbühne des Bicentennial Park genießen können, eine soulige Note verleihen.Die fünfstündige Sendung bietet mitreißende Auftritte von Jason Aldean, Lainey Wilson und Bailey Zimmerman und vereint Country-Fans zu einer der größten Silvesterfeiern des Landes. Weitere Künstler werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. «New Years Eve Live: Nashvilles Big Bash» wird von Robert Deaton und Mary Hilliard Harrington in Zusammenarbeit mit Music City Inc., der Stiftung der Nashville Convention & Visitors Corp., produziert. Die Regie übernimmt Sandra Restrepo.