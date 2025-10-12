FOX Sports erwirbt US-Rechte für die Baseball-Weltmeisterschaft 2026

US-Fernsehen

FOX wird sieben Spiele übertragen, darunter drei Spiele der Gruppe B mit der US-Mannschaft.

Die World Baseball Classic 2026 wird erneut von FOX Sports in den Vereinigten Staaten im Fernsehen und als Stream übertragen, wie World Baseball Classic, Inc. (WBCI) bekannt gab. FOX wird sieben Spiele übertragen, darunter drei Spiele der Gruppe B mit der Mannschaft der Vereinigten Staaten, zwei Viertelfinalspiele und das World Baseball Classic Championship Game am Dienstag, dem 17. März, aus dem loanDepot Park in Miami.Die übrigen Spiele werden auf FS1, FS2, der FOX Sports App, FOX One und Tubi ausgestrahlt  der vollständige Spielplan und die Zuordnungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Darüber hinaus wird FOX Deportes 28 Turnierspiele auf Spanisch übertragen, darunter alle vier Viertelfinalspiele, zwei Halbfinalspiele und das Meisterschaftsspiel.FOX Sports übertrug 2023 zum ersten Mal die World Baseball Classic, wobei das Endspiel zwischen den USA und Japan durchschnittlich 5,2 Millionen Zuschauer in den Vereinigten Staaten erreichte. Die höchste Zuschauerzahl von 6,5 Millionen wurde erreicht, als das Spiel in der unteren Hälfte des neunten Innings entschieden wurde und die Major League Baseball-Superstars Shohei Ohtani und Mike Trout, damals Teamkollegen bei den Angels, in einem der denkwürdigsten At-Bats der jüngeren Baseballgeschichte gegeneinander antraten.Die World Baseball Classic bietet den besten Spielern der Welt die Möglichkeit, ihre Länder auf einer globalen Bühne zu vertreten, und verkörpert wie nichts anderes alles, was wir an diesem Sport lieben  Leidenschaft, Stolz und herausragendes Talent, sagte Bill Wanger, Executive Vice President, Head of Programming and Scheduling bei FOX Sports. Nach der großen Begeisterung für das Turnier und dem unvergesslichen Finale 2023 fühlen wir uns geehrt, dieses Spitzenereignis erneut den Fans im ganzen Land präsentieren zu dürfen.FOX überträgt seit 1996 Major League Baseball-Spiele, und die World Baseball Classic wird der 30. Saison der MLB-Berichterstattung des Senders vorausgehen. Die Ankündigung erfolgte live während der Vorberichterstattung zur American League Division Series von FOX mit den ehemaligen World Baseball Classic-Teilnehmern Derek Jeter, David Ortiz und Alex Rodriguez. Die Ankündigung kann hier angesehen werden.FOX Sports ist seit Jahrzehnten ein großartiger Partner der MLB und präsentiert die Fähigkeiten der Spieler, Geschichten auf und neben dem Spielfeld und die Intensität des Wettbewerbs, die alle während der World Baseball Classic voll zur Geltung kommen werden, sagte Noah Garden, MLB Deputy Commissioner, Business and Media. Baseball ist zwar als Amerikas Lieblingsfreizeitbeschäftigung bekannt, aber es ist auch ein globales Spiel mit talentierten Spielern aus aller Welt. Indem FOX Sports den Baseballfans in den USA erneut die World Baseball Classic näherbringt, wird der Sender dazu beitragen, das Profil der Veranstaltung zu schärfen und das unglaubliche Ergebnis einzufangen, das entsteht, wenn Baseballwettbewerb auf Nationalstolz trifft.Seit der Gründung der World Baseball Classic im Jahr 2006 empfinden die Spieler einen besonderen Stolz, ihr Land auf der internationalen Bühne zu vertreten, sagte Evan Kaplan, Präsident von MLB Players, Inc. Wir sind stolz darauf, mit FOX Sports zusammenzuarbeiten, um das unglaubliche Talent und Engagement unserer Spieler zu verstärken, deren Leidenschaft für den Sport dazu beiträgt, die Popularität des Baseballs zu steigern und seinen Status als wahrhaft globaler Sport zu festigen.