NBC Sports zeigt über 75 Basketballspiele auf Peacock

Basketballfans dürfen sich auf einen vollen Winter freuen: NBC Sports hat den umfangreichen Spielplan für die Big Ten-Saison 2025/26 bekanntgegeben. Über 75 Partien der Herren- und Damen-Teams werden exklusiv auf Peacock gestreamt, ergänzt um ausgewählte Begegnungen, die zusätzlich im linearen NBC-Programm laufen. Den Auftakt macht am 7. November ein spektakuläres Tripleheader mit drei Herrenpartien darunter Purdue gegen Oakland und Illinois gegen Florida Gulf Coast. Das erste Konferenzspiel steigt am 2. Dezember, wenn Michigan State unter Trainerlegende Tom Izzo die Iowa Hawkeyes empfängt.
Auch im Damenbereich wartet Peacock mit einem hochkarätigen Line-up auf. Den Startschuss gibt am 15. November die Shamrock Classic zwischen Michigan und Notre Dame, live auf NBC und Peacock. Besonders im Fokus steht das Duell der amtierenden Big Ten-Champions UCLA Bruins, die unter anderem am 18. Januar Maryland empfangen. Höhepunkte des exklusiven Streamingplans sind zudem Begegnungen wie Indiana gegen Ohio State (22. Januar) oder Iowa gegen USC (29. Januar). Insgesamt wird Peacock drei Spiele der ersten Turnierrunde der Big Ten Womens Championship 2026 live übertragen.
Mit fast 200 Basketballübertragungen aus den Ligen Big Ten, BIG EAST und Big 12 baut NBC Sports sein College-Angebot weiter aus. Peacock bleibt damit die zentrale Anlaufstelle für Fans, die College-Basketball live verfolgen möchten ergänzt durch Premiumsport wie die NFL, die Premier League, Notre Dame Football, die Olympischen Spiele oder ab der kommenden Saison auch Spiele der NBA.
