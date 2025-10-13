FOX verlängert «MasterChef» um zwei Staffeln

US-Fernsehen

Gordon Ramsay wird auch das kommende Jahr bei FOX zu sehen sein.

Der US-Sender FOX hat seine erfolgreiche Kochshowgleich um zwei weitere Staffeln verlängert. Damit geht das Format, das von Gordon Ramsay moderiert und gemeinsam mit Joe Bastianich und Tiffany Derry bewertet wird, in die 16. und 17. Runde. In der Show treten Hobbyköche gegeneinander an, um den Titel des MasterChefs und ein Preisgeld von 250.000 US-Dollar zu gewinnen. Die 15. Staffel, die im Sommer 2025 lief, war die erfolgreichste Kochshow der Saison und erreichte durchschnittlich 3,5 Millionen Zuschauer über alle Plattformen hinweg.Basierend auf dem Format von Franc Roddam wird «MasterChef» international von Banijay Entertainment vertrieben. In den USA entsteht die Show bei Endemol Shine North America in Zusammenarbeit mit Ramsays Produktionsfirma One Potato Two Potato. Neben Ramsay gehören unter anderem Elisabeth Murdoch, Danny Schrader und Sharon Levy zu den Executive Producern.«MasterChef» ist nach wie vor eine herausragende Serie für Fox, die Saison für Saison ihre treue Fangemeinde anzieht, um zu sehen, wie sich Hobbyköche in kulinarische Meister verwandeln, sagte Yasmin Rawji, Executive Vice President of Unscripted bei Fox Entertainment. Gordon Ramsay, Joe Bastianich und Tiffany Derry bringen kulinarisches Fachwissen, Mentoring und Herzblut mit, und wir können es kaum erwarten zu sehen, was sie und unsere Partner bei Endemol Shine North America für die Staffeln 16 und 17 von «MasterChef» auf Lager haben.Die Verlängerung um zwei Staffeln für die Staffeln 16 und 17 ist eine großartige Nachricht und ein Beweis für die unaufhaltsame Dynamik von «MasterChef». Ein großes Dankeschön an Fox, dass sie immer offen für neue kreative Ideen sind, um die Serie unterhaltsam und frisch zu halten, sagte Michael Heyerman, Executive Producer und Senior Vice President of Unscripted Original Series bei Endemol Shine North America. Wir haben zwei absolut großartige Themen für die neue Staffel ausgeheckt, die die Fans lieben werden. Wir freuen uns riesig, wieder mit Gordon, Joe und Tiffany in der Küche zu stehen und auf der unglaublichen Chemie und den hohen Standards aufzubauen, die sie in der letzten Staffel gesetzt haben!