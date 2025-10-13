«Pakistan Idol» startet weltweit

Das erfolgreiche Musikformat «Pakistan Idol» geht erstmals über die Landesgrenzen hinaus: Die Show wird künftig weltweit im Stream angeboten darunter auch in Deutschland, wo sie kostenlos über begin.watch abrufbar ist. Die Plattform Begin, die ihren Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat, hat sich die internationalen Streamingrechte gesichert und bringt die pakistanische Variante des «Idol»-Franchise damit unter anderem auch nach Indien, Großbritannien, Australien, Südafrika und Nigeria.
Produziert von MHL Productions unter Lizenz von Fremantle, versammelt die Show einige der größten Stars der pakistanischen Musikszene in der Jury: Fawad Khan, Zeb Bangash, Rahat Fateh Ali Khan und Bilal Maqsood (Strings) bewerten das aufstrebende Gesangstalent des Landes. In Pakistan selbst läuft «Pakistan Idol» bereits erfolgreich auf sieben Fernsehsendern, darunter Geo TV, PTV, Green Entertainment TV, Express Entertainment, APlus, Aur Life und Aan TV.
Zoya Merchant von MHL Productions betonte, die internationale Verbreitung sei ein Meilenstein für südasiatische Unterhaltung: Wir sind stolz, ein Format mit tiefen kulturellen Wurzeln und großem Talent einer weltweiten Zuschauerschaft zugänglich zu machen. Begin-Mitgründer Jonathan Mark ergänzte: Unser Ziel ist es, Inhalte anzubieten, die Kulturen verbinden. Pakistan Idol ist ein perfektes Beispiel für eine Show, deren Musik und Emotionen geografische Grenzen überbrücken.
