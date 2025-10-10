Amazon MGM Studios bringt Melania-Trump-Doku «Melania» ins Kino

Kino-News

Am 30. Januar 2026 kommt die Dokumentation über die aktuelle First Lady in die Lichtspielhäuser.

Amazon MGM Studios hat die politische Dokumentationfür den 30. Januar 2026 angekündigt. Der Film, der exklusiv in die Kinos kommt, widmet sich der früheren First Lady Melania Trump  einer Figur, die in den USA seit Jahren polarisiert. Regie führt ausgerechnet Brett Ratner, bekannt durch die «Rush Hour»-Filme, dessen Karriere nach #MeToo-Vorwürfen 2017 zum Stillstand gekommen war. Amazon soll rund 40 Millionen US-Dollar für die Rechte an dem Film bezahlt haben  eine außergewöhnlich hohe Summe für eine Dokumentation.Der Film bietet laut offizieller Beschreibung beispiellosen Zugang zu den 20 Tagen vor der Amtseinführung 2025  durch die Augen der First Lady-elect selbst. Zuschauerinnen und Zuschauer sollen Melania Trump begleiten, während sie die Inauguration vorbereitet, den Wechsel ins Weiße Haus organisiert und gemeinsam mit ihrer Familie wieder in die Öffentlichkeit tritt. Amazon kündigte zudem an, über exklusive Aufnahmen privater Gespräche und vertraulicher Treffen zu verfügen.Nach dem Kinostart wird «Melania» auf Prime Video verfügbar sein. Ergänzend entsteht eine dreiteilige Dokuserie, die Melania Trump zwischen Trump Tower (New York), Mar-a-Lago (Palm Beach) und Washington D.C. begleitet, wo ihr Mann nach seinem Wahlsieg 2024 erneut ins Weiße Haus einzog. Bemerkenswert: Melania Trump selbst ist als Produzentin an dem Projekt beteiligt  was der Doku zusätzliche Brisanz verleiht.