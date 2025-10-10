Kino-News

Warner Bros. verlängert Verträge mit der Führungsetage

von

Michael De Luca und Pamela Abdy dürfen weiterhin das Geschick der Kino-Branche leiten.

Nach Monaten voller Spekulationen über ihre Zukunft im Studio haben Michael De Luca und Pamela Abdy ihre Verträge als Co-Vorsitzende von Warner Bros. Pictures verlängert. Das bestätigte David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, in einem internen Schreiben. Die Entscheidung folgt auf einen massiven Umschwung an den Kinokassen  angeführt von «Minecraft», der weltweit fast eine Milliarde Dollar einspielte, und dem düsteren Sensationserfolg «Sinners». Nach Angaben des Studios überschritt Warner Bros. mit nur elf Filmen in diesem Jahr die Marke von vier Milliarden Dollar an weltweiten Einnahmen.

Zaslav lobte De Luca und Abdy in seiner Mitteilung ausdrücklich für ihre Arbeit: Mit ihrer Führung hat Warner Bros. seine Rolle als Heimat großer Geschichtenerzähler und als treibende Kraft des Kinos zurückerobert. Noch zu Jahresbeginn war die Lage prekär  Flops wie «Joker: Folie à Deux», «The Alto Knights» und «Mickey 17» hatten den beiden Studiobossen heftige Kritik eingebracht. Doch der Trend drehte sich: Neben den Megahits «Minecraft», «Sinners» und «Weapons» gelang Warner Bros. 2025 neunmal der weltweite Spitzenplatz an den Kinokassen.

In ihrem eigenen Statement zeigten sich De Luca und Abdy dankbar für das Vertrauen und kündigten weitere ambitionierte Projekte an: Emerald Fennells Adaption von «Wuthering Heights», Maggie Gyllenhaals Monsterfilm «The Bride!» sowie neue Fortsetzungen zu «Dune» und «Mortal Kombat» sollen das starke Momentum fortsetzen. Wir machen Filme, die mutig, unterhaltsam und kinowürdig sind  genau das, wofür das Warner-Bros.-Logo steht, schrieben die beiden.

Kurz-URL: qmde.de/165294
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelByron Allen will ins CBS-Late-Night nächster ArtikelAmazon MGM Studios bringt Melania-Trump-Doku «Melania» ins Kino
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Werbung

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Kino-News Uwe Boll dreht zwei Fortsetzungen zu Paramount+-Hit «First Shift» Kino-News Amazon MGM Studios bringt Melania-Trump-Doku «Melania» ins Kino Kino-News «Heat 2» wandert von Warner Bros. zu Amazon MGM Kino-News Warner Bros. sichert Karoline Herfurth, Christopher Doll und Monika Fässler Kino-News «Frankenstein» startet zu Halloween im Kino Kino-News «The Simpsons 2» kommt 2027 ins Kino Kino-News Prominente Filmschaffende fordern Investitionspflicht für Streamingdienste

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung