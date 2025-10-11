«Happys Place»: NBC zeigt ab November neue Folgen

Die Sitcom «Happys Place» kehrt am 7. November 2025 mit ihrer zweiten Staffel auf NBC zurück, einen Tag später ist sie auf Peacock abrufbar. Im Mittelpunkt steht erneut Reba McEntire als Bobbie, die nach dem Tod ihres Vaters dessen Bar übernimmt und dabei herausfindet, dass sie eine bislang unbekannte Halbschwester hat (gespielt von Belissa Escobedo). Gemeinsam müssen sie nicht nur das Familienerbe verwalten, sondern auch mit allerlei emotionalen und geschäftlichen Turbulenzen fertigwerden.
In der neuen Staffel öffnet die Bar erneut ihre Türen, doch ein lange gehütetes Geheimnis stellt Freundschaften und Familienbande auf die Probe. Neben McEntire gehören Melissa Peterman, Rex Linn, Pablo Castelblanco und Tokala Black Elk zum festen Ensemble. Für Fans gibt es außerdem ein Wiedersehen mit prominenten Gaststars: JoAnna Garcia Swisher, Christopher Lloyd, Carol Kane und Cheri Oteri treten in besonderen Episoden auf teils als alte Bekannte, teils als skurrile neue Figuren, die Bobbies Welt gehörig durcheinanderbringen.
Hinter der Serie stehen Kevin Abbott und Julie Abbott, produziert wird sie von Universal Television. Nach dem Erfolg der ersten Staffel setzt NBC mit «Happys Place» auf bewährten Humor, familiäre Wärme und hochkarätige Comedy-Gäste eine Kombination, die der Serie einen festen Platz im Freitagsprogramm sichern dürfte.
