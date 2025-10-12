«The Real Estate Commission with Todd J. Drowlette»: A&E startet neue Doku-Serie

Der US-Sender A&E präsentiert ab Samstag, dem 11. Oktober 2025, um 9 Uhr seine neue Doku-Serie «The Real Estate Commission with Todd J. Drowlette». In acht halbstündigen Folgen führt einer der erfolgreichsten Immobilienmakler des Landes durch die Welt der großen Deals, schnellen Entscheidungen und millionenschweren Risiken. Die Serie beleuchtet das Business dort, wo es wirklich weh tut im Hochglanz-Büro, auf hektischen Baustellen und in nervenaufreibenden Verhandlungen, bei denen in wenigen Minuten ganze Existenzen auf dem Spiel stehen.
Im Mittelpunkt steht Todd J. Drowlette, ein Mann, der in der amerikanischen Immobilienwelt als The Closer bekannt ist. Drowlette hat in seiner Karriere Milliardendeals abgeschlossen und sich einen Ruf als kompromissloser, aber brillanter Verhandler erarbeitet. Sein Markenzeichen: absolute Ehrlichkeit und eiserne Disziplin. Er glaubt, dass Erfolg im Immobiliengeschäft nichts mit Glück, sondern mit Instinkt und psychologischem Gespür zu tun hat. Als Gründer mehrerer Immobilienfirmen hat er sich vom jungen Makler aus Albany zum nationalen Branchenstar hochgearbeitet und gilt inzwischen als Mentor für viele Nachwuchsunternehmer, die er nun in der Serie begleitet.
«The Real Estate Commission» zeigt Drowlette so, wie ihn seine Partner und Konkurrenten kennen: laut, direkt, unerbittlich aber immer zielorientiert. Jede Episode erzählt von einem riskanten Deal, bei dem Drowlette und sein Team um Vertrauen, Zahlen und Macht pokern. Dabei gibt die Serie nicht nur Einblicke in eine gnadenlose Branche, sondern auch in die Denkweise eines Mannes, der Erfolg als Vollzeitberuf versteht.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel