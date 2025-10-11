«Bad Influencer»: Netflix zeigt südafrikanische Krimi-Serie

Ab dem 31. Oktober 2025 startet auf Netflix die neue südafrikanische Serie «Bad Influencer», produziert von Gambit Films. Im Mittelpunkt steht eine alleinerziehende Mutter, die sich mit einer selbstverliebten Influencerin zusammentut, um gefälschte Designerhandtaschen online zu verkaufen. Was als verzweifelter Versuch beginnt, aus den Schulden zu kommen, entwickelt sich bald zu einem gefährlichen Katz-und-Maus-Spiel denn ihr lukratives Geschäft zieht nicht nur die Aufmerksamkeit der Polizei, sondern auch skrupelloser Krimineller auf sich.
In den Hauptrollen sind Lerato Nxumalo, Brendon Daniels und Thapelo Mokoena zu sehen. Ebenfalls mit dabei sind Zozibini Tunzi, die ehemalige Miss Universe, sowie Jo-Anne Reyneke und Cindy Mahlangu. Die Serie kombiniert Elemente von Krimi und Drama, zeigt das raue Leben in Südafrikas digitaler Schattenwirtschaft und wirft einen kritischen Blick auf die Welt des Influencer-Marketings zwischen Schein, Likes und Lügen.
Der Trailer verspricht eine Mischung aus Hochglanz, Nervenkitzel und gesellschaftlicher Relevanz ein Blick hinter die Fassade der vermeintlich perfekten Online-Welt.
