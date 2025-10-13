Kate Scott wird neue Stimme der WNBA auf USA Network

Die US-amerikanische Sportjournalistin Kate Scott übernimmt ab der kommenden Saison die Rolle der Lead-Kommentatorin für die WNBA-Übertragungen auf USA Network. Damit wird sie ab Mai 2026 wöchentlich die größten Spiele der Frauen-Basketballliga begleiten von den regulären Saisonpartien bis hin zu den Playoffs und den WNBA Finals. Der Sender plant mehr als 50 Live-Spiele, hauptsächlich in Form von Mittwochs-Doppelübertragungen, und positioniert sich damit als feste Heimat für Fans des US-Frauenbasketballs.
Scott, die derzeit ihre fünfte Saison als TV-Kommentatorin der Philadelphia 76ers in der NBA bestreitet, zählt zu den vielseitigsten Sportstimmen der USA. Sie hat bereits Übertragungen in der NFL, NBA, NHL, beim NCAA-Football, den Olympischen Spielen und der FIFA-Weltmeisterschaft kommentiert. 2024 schrieb sie Geschichte, als sie für Westwood One Radio das erste reguläre NFL-Spiel einer Frau ansagte das Duell zwischen den Steelers und den Vikings in Irland. Außerdem ist sie seit 2023 die TV-Stimme der Seattle Seahawks in der Preseason und wurde jüngst als erste Frau für die Sprecherrolle im Madden NFL-Videospiel ausgewählt.
Ich habe meine ersten Schritte im Journalismus mit Frauenbasketball gemacht und dass sich unsere Wege jetzt wieder kreuzen, fühlt sich einfach richtig an, erklärte Scott. Diese Spielerinnen verkörpern alles, was Sport großartig macht: Mut, Disziplin und Herz. Diese Spiele kommentieren zu dürfen, ist eine Ehre. Auch Versant-Sportchef Jeff Behnke lobte die Wahl: Kate Scotts Erfahrung und Leidenschaft sind ein Gewinn für alle WNBA-Fans. Ihre Stimme wird die Übertragungen auf USA Network prägen. Weitere Details zu den Co-Kommentatoren und Studioteams will der Sender in den kommenden Monaten bekannt geben.
