Kate Scott wird neue Stimme der WNBA auf USA Network

US-Fernsehen

Ab Mai 2026 wird die Sportjournalistin als Kommentatorin bei USA Network arbeiten.

Die US-amerikanische Sportjournalistin Kate Scott übernimmt ab der kommenden Saison die Rolle der Lead-Kommentatorin für die WNBA-Übertragungen auf USA Network. Damit wird sie ab Mai 2026 wöchentlich die größten Spiele der Frauen-Basketballliga begleiten  von den regulären Saisonpartien bis hin zu den Playoffs und den WNBA Finals. Der Sender plant mehr als 50 Live-Spiele, hauptsächlich in Form von Mittwochs-Doppelübertragungen, und positioniert sich damit als feste Heimat für Fans des US-Frauenbasketballs.Scott, die derzeit ihre fünfte Saison als TV-Kommentatorin der Philadelphia 76ers in der NBA bestreitet, zählt zu den vielseitigsten Sportstimmen der USA. Sie hat bereits Übertragungen in der NFL, NBA, NHL, beim NCAA-Football, den Olympischen Spielen und der FIFA-Weltmeisterschaft kommentiert. 2024 schrieb sie Geschichte, als sie für Westwood One Radio das erste reguläre NFL-Spiel einer Frau ansagte  das Duell zwischen den Steelers und den Vikings in Irland. Außerdem ist sie seit 2023 die TV-Stimme der Seattle Seahawks in der Preseason und wurde jüngst als erste Frau für die Sprecherrolle im Madden NFL-Videospiel ausgewählt.Ich habe meine ersten Schritte im Journalismus mit Frauenbasketball gemacht  und dass sich unsere Wege jetzt wieder kreuzen, fühlt sich einfach richtig an, erklärte Scott. Diese Spielerinnen verkörpern alles, was Sport großartig macht: Mut, Disziplin und Herz. Diese Spiele kommentieren zu dürfen, ist eine Ehre. Auch Versant-Sportchef Jeff Behnke lobte die Wahl: Kate Scotts Erfahrung und Leidenschaft sind ein Gewinn für alle WNBA-Fans. Ihre Stimme wird die Übertragungen auf USA Network prägen. Weitere Details zu den Co-Kommentatoren und Studioteams will der Sender in den kommenden Monaten bekannt geben.