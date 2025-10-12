So sieht «Crutch» aus

US-Fernsehen

Die CBS Studios-Serie zeigt Tracy Morgen in acht Episoden.

Die Paramount+-Original-Comedy-Seriemit Tracy Morgan in der Hauptrolle wird am Montag, dem 3. November, Premiere feiern. Alle acht Episoden der von CBS Studios produzierten Serie werden ab dem Start exklusiv auf Paramount+ zum Streamen verfügbar sein. Das Format spielt in der Welt der CBS-Original-Comedy «The Neighborhood» und dreht sich um die Titelfigur Francois Frank Crutchfield (Morgan), der unter dem Namen Crutch bekannt ist, einen forschen, aber beliebten Ladenbesitzer aus Harlem, dessen Welt auf den Kopf gestellt wird, als sein intellektueller Sohn und seine freigeistige Tochter wieder in das Familienhaus einziehen.In der Serie spielen außerdem Jermaine Fowler («Superior Donuts»), Tony-Award-Gewinnerin Kecia Lewis («Hell's Kitchen»), Adrianna Mitchell («Snowfall»), Adrian Martinez («The Amateur»), Braxton Paul («Sesame Street») und Finn Maloney («Suncoast») mit.In einem Special innerhalb des «The Neighborhood»-Universums wird Morgan auch als Crutch in einer brandneuen Folge der erfolgreichen CBS-Comedy «The Neighborhood» zu sehen sein, die am selben Abend, Montag, 3. November (20:00  20:30 Uhr ET/PT), im CBS Television Network ausgestrahlt wird.«Crutch» stammt von Cedric The Entertainer und seiner Produktionsfirma A Bird and a Bear Entertainment und wird von Cedric und Eric C. Rhone produziert. Er wurde von Owen Smith entwickelt, der als ausführender Produzent und Showrunner fungiert. Aaron Kaplan für Kapital Entertainment, Wendi Trilling für TrillTV, Mike Mariano und Tracy Morgan sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig. Die Serie wird von CBS Studios produziert und von Paramount Global Content Distribution außerhalb der Paramount+-Märkte vertrieben.