«Ant-Man» kann DiCaprio nicht einholen

«Ocean's 8» 2018 (Sat.1, 20:15 Uhr)
Das weibliche Ensemble rund um Sandra Bullock plant im Ableger der «Ocean's»-Trilogie einen gewagten Coup: Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis wendet sich Debbie, Danny Oceans jüngere Schwester, an ihre frühere Partnerin Lou. Sie hat es auf ein sündhaft teures Collier abgesehen, welches die Schauspielerin Daphne Kluger auf der diesjährigen Met-Gala tragen soll. Ihnen bleiben nur dreieinhalb Wochen, um ein Team aus Spezialistinnen zusammenzustellen.
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 5
Metascore: 5
IMDb User Rating: 6
Gesamtbilanz: 23 von 40 Punkten
«Ant-Man and the Wasp: Quantumania» Free-TV-Premiere 2023 (ProSieben, 20:15 Uhr)
Sequel zu «Ant-Man and the Wasp» mit Paul Rudd in der Hauptrolle: Cassies Experiment zur Kommunikation mit der Quantenebene misslingt und katapultiert sie, Scott aka Ant-Man, Hope aka The Wasp sowie Hopes Eltern Janet und Hank unfreiwillig in das mystische Quantenreich. Während sie einen Weg zurück suchen, erkunden sie die fremde Welt mit ihren Kreaturen und Zivilisationen. Dort treffen sie auf den mysteriösen Kang, der durch Zeit und Multiversum reisen kann und der noch eine alte Rechnung mit Janet offen hat.
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 6
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8
Metascore: 5
IMDb User Rating: 6
Gesamtbilanz: 25 von 40 Punkten
«Catch Me If You Can» 2002 (RTLZWEI, 20:15 Uhr)
Der junge Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio) entscheidet sich nach der Scheidung seiner Eltern und der Pleite des Schreibwarenladens seines Vaters dazu, alles hinter sich zu lassen und nach New York zu gehen. Dort schlägt sich der 16-Jährige erst einmal mit getürkten Schecks durch und erreicht in der Kunst des Fälschens auch mit der Zeit eine gewisse Raffinesse. Eines Tages bekommt er per Zufall mit, wieviel Respekt einem in der richtigen Kleidung entgegengebracht wird. Da er schon immer Piloten bewunderte, ergaunert sich Frank eine Pan-Am-Uniform, fälscht sich einen Ausweis, eignet sich das nötige Grundwissen an - und tritt einen Job als Co-Pilot der größten Fluglinie Amerikas an. Schon bald locken ihn jede Menge anderer Identitäten...
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 8
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 8
IMDb User Rating: 8
Gesamtbilanz: 33 von 40 Punkten
Von der Bewertung liegt das DiCaprio/Hanks-Gespann bei RTLZWEI meilenweit vorne. Die beiden anderen beiden Filme liegen dahingehend mindestens eine Liga darunter. Entscheidend wird vor allem sein, ob man lieber Bekanntes in höherer Qualität oder doch Neues (Ant-Man) in etwas niedrigerer Bewertung gucken mag
