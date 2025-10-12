Sat.1 Gold macht mit «Unexpected Killer» weiter

Noch am 21. Oktober 2025 zeigt der Fernsehsender Sat.1 Gold um 20.15 Uhr die Reihe «Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht», ehe es eine Woche mit «Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan» weiter geht. Die Reihe wurde von Our House Media Inc. für den NBC-Sender Oygen hergestellt.
Die erste Folge heißt Mord nach Drehbuch. Eine aufstrebende Mutter mit einer vielversprechenden Zukunft im Showgeschäft wird in ihrem Haus überrascht und brutal ermordet. Während ein Kreis potenzieller Täter ins Visier der Ermittler rückt, scheint der Fall greifbar nah an der Lösung - bis die Spur plötzlich in eine unerwartete Richtung führt.
In der zweiten Episode steht späte Gerechtigkeit im Mittelpunkt: Ein wohlhabender Geschäftsmann und sein engster Vertrauter fallen einem kaltblütigen Mord zum Opfer. Die Polizei stößt auf kaum Anhaltspunkte - bis sich ein unerwartetes Detail offenbart und den Blick auf einen Täter lenkt, den niemand verdächtigte.
