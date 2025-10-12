«Never Change!»: Hulu schickt Erwachsene zurück auf die Schulbank

US-Fernsehen

Der neue Spielfilm stammt von Regisseur Marty Schousboe und Autor John Reynolds. Über die Darsteller ist nichts bekannt.

Der US-Streamer Hulu hat miteine neue Komödie angekündigt, die Nostalgie, Peinlichkeit und zweite Chancen auf besonders absurde Weise verbindet. Der Film stammt von Regisseur Marty Schousboe («Joe Pera Talks with You») und Autor John Reynolds («Stranger Things», «Search Party»), die gemeinsam die Idee zu dem Projekt entwickelten. Produziert wird die Komödie unter anderem von Jon Watts («Spider-Man: No Way Home») und Jeremy Garelick für American High.Die Handlung führt in das Jahr 2005 zurück: Eine Abschlussklasse der fiktiven North Meadows High School konnte wegen eines Tornados ihr letztes Schuljahr nie beenden  das halbe Schulgebäude wurde damals zerstört. Zwei Jahrzehnte später werden die inzwischen Mitte-30-Jährigen gezwungen, zurück in ihre Heimatstadt zu kehren und die Highschool endlich abzuschließen. Was folgt, ist eine skurrile Mischung aus Jugendträumen, alten Flammen, längst vergessenen Rivalitäten und den unangenehmen Erkenntnissen des Erwachsenseins.Gedreht wird «Never Change!» noch in diesem Jahr auf dem Campus von American High in Syracuse (New York). Die Produktion markiert eine weitere Zusammenarbeit zwischen Hulu und American High, die bereits für schräge Coming-of-Age-Komödien wie «Plan B» und «Sex Appeal» verantwortlich zeichneten. Fans von bissigem Humor, Nostalgie und einem Hauch Chaos dürfen sich also auf eine humorvolle Rückkehr in die Pubertät freuen  mit all ihren Albträumen.