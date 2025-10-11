US-Fernsehen

«30 Days of Disney»: Freeform bringt im November Klassiker

von

Das Programm des Disney-Senders wird magisch, schließlich sind alle großen Produktionen zu sehen.

Auch in diesem Jahr wird es auf Freeform magisch: Vom 1. bis 30. November 2025 kehrt das beliebte TV-Event «30 Days of Disney» zurück  mit einer prall gefüllten Programmstrecke aus zeitlosen Animationsklassikern, Pixar-Hits und festlichen Familienfilmen.

Das Publikum darf sich auf unzählige Highlights freuen: Von «Cinderella» (1950) über «Beauty and the Beast» (1991) bis hin zu neueren Publikumslieblingen wie «Encanto», «Elemental» und «Turning Red». Auch die Freeform-Premiere des Animationsfilms «The Sword and the Stone» («Die Hexe und der Zauberer») steht auf dem Programm. Abgerundet wird das Event durch zahlreiche Weihnachtsfilme wie «Disneys A Christmas Carol», «Home Alone» und «The Santa Clause», die schon vor der Adventszeit für festliche Stimmung sorgen.

Im vergangenen Jahr erreichte «30 Days of Disney» fast 25 Millionen Zuschauer und machte Freeform zur meistgesehenen Kabelmarke bei jungen Erwachsenen. Mit dieser Mischung aus Nostalgie, Familienkino und moderner Animation dürfte die Sendertradition auch 2025 wieder für starke Einschaltquoten sorgen.



