Prime Video bringt «The Skins Game» am Black Friday zurück

US-Fernsehen

Der Golfklassiker feiert nach 15 Jahren Comeback. Startschuss erfolgt schon um 9 Uhr morgens.

Nach einer 15-jährigen Pause kehrt eines der traditionsreichsten Golf-Formate ins Fernsehen zurück:wird am Black Friday (28. November 2025) exklusiv bei Prime Video ausgestrahlt. Das Event, produziert von Pro Shop, PGA TOUR Studios und Propagate Content, findet auf dem neuen Panther National Golf Course in Südflorida statt  einer Anlage, die von Jack Nicklaus und Justin Thomas entworfen wurde.Zum hochkarätigen Teilnehmerfeld gehören Tommy Fleetwood (2025 FedExCup-Champion), Justin Thomas, Xander Schauffele und Keegan Bradley  gemeinsam bringen sie es auf 34 PGA-Tour-Siege. Gespielt wird nach dem klassischen Skins-Format, bei dem jeder Lochgewinn Geld einbringt. Neu ist jedoch das Konzept eines Reverse Purse: Alle Spieler starten mit einem Guthaben von einer Million Dollar, das sich mit jedem gewonnenen oder verlorenen Loch verändert  eine zusätzliche Portion Spannung und Taktik ist damit garantiert.Der Startschuss fällt um 9 Uhr, womit das Turnier den Auftakt zu einem historischen Sports-Tag auf Prime Video bildet. Direkt im Anschluss folgen das dritte «Black Friday Football Game» der NFL und eine neue NBA-on-Prime-Doppelübertragung. Insgesamt sollen so über 15 Stunden Livesport am Stück gestreamt werden  ein deutliches Signal für Amazons Ambitionen im Sportbereich.