«The Simpsons 2» kommt 2027 ins Kino

Nach 20 Jahren Pause kehren Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie auf die große Leinwand zurück: Disney und 20th Century haben den Kinostart von «The Simpsons 2» für den 23. Juli 2027 angekündigt. Der Termin ersetzt ein bisher unbetiteltes Marvel-Projekt, das aus dem Studio-Kalender gestrichen wurde. Damit wird es zwischen den MCU-Filmen «Avengers: Doomsday» (Dezember 2026) und «Avengers: Secret Wars» (Dezember 2027) keinen weiteren Marvel-Blockbuster geben.
Details zur Handlung des Sequels sind bislang nicht bekannt. Erste Hinweise liefert jedoch das offizielle Poster, das ein pinkfarbenes Donut-Motiv mit dem Slogan Homers coming back for seconds zeigt.
Die «Simpsons», 1989 von Matt Groening geschaffen, sind die langlebigste Animations- und Sitcom-Serie im US-Fernsehen. Die Erfolgsmarke wurde jüngst bis zur 40. Staffel verlängert, die 2028/29 ausgestrahlt werden soll. Der erste Film «The Simpsons Movie» kam 2007 in die Kinos und spielte weltweit 536 Millionen Dollar bei einem Budget von 75 Millionen ein. Showrunner Matt Selman erklärte zuletzt, dass vor allem Streaming zur anhaltenden Popularität beigetragen habe: Statt die Serie nachmittags im Fernsehen zu schauen, können die Kids heute auf Disney+ einfach alles jederzeit ansehen.
