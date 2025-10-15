US-Fernsehen

«Last Lands»: Zweiteilige Umwelt-Doku ab 16. Oktober

von

Bob Woodruff zeigt die bedrohten Paradiese El Mirador und Coiba Nationalpark beim Streamingdienst Disney+.

ABC News präsentiert ab Donnerstag, 16. Oktober 2025, die neue zweiteilige Dokumentarreihe «Last Lands»  parallel auf ABC News Live, Disney+ und Hulu. Die mehrfach Emmy-nominierte Serie, produziert in Partnerschaft mit Global Conservation, begleitet den preisgekrönten ABC-Korrespondenten Bob Woodruff bei seiner Reise durch einige der bedrohtesten Ökosysteme der Erde.

Moderator Bob Woodruff, preisgekrönter Auslandskorrespondent von ABC News, begleitet Ranger, Wissenschaftler und Aktivisten, die sich an den Brennpunkten des Artenschutzes für den Erhalt einzigartiger Naturgebiete einsetzen. Die erste Folge führt ihn in die Maya-Ruinen von El Mirador in Guatemala, eine versunkene Stadt, umgeben von einem nahezu undurchdringlichen Regenwald. Dort kämpft ein kleines Team von Parkwächtern gegen illegale Abholzung und Schmuggel, um das Naturerbe zu bewahren.

Die zweite Episode führt nach Coiba Nationalpark vor der Küste Panamas  einst Standort eines berüchtigten Gefängnisses, heute Lebensraum für Haie, Buckelwale und seltene Meeresarten. Woodruff dokumentiert, wie dieses Naturparadies zur Drehscheibe des illegalen Handels wird und wie Schutzmaßnahmen mit internationalen Partnern verstärkt werden. Produzent der Reihe ist Seni Tienabeso,.

