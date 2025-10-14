M. Night Shyamalan entwickelt Mystery-Serie

US-Fernsehen

Im Mittelpunkt des neuen Projekts steckt der «Magic 8 Ball».

Nach dem Kinohit «Trap» widmet sich Regisseur M. Night Shyamalan einem neuen Projekt  diesmal fürs Fernsehen: Gemeinsam mit Brad Falchuk, dem Mit-Schöpfer von Erfolgsserien wie «Glee», «American Horror Story» und «9-1-1», arbeitet der Filmemacher an einer Live-Action-Serie über das legendäre Spielzeug. Produziert wird die Serie von Mattel Studios, die nach dem Erfolg von «Barbie» ihre TV-Sparte weiter ausbauen.Shyamalan machte das Projekt über Instagram öffentlich, indem er das Titelblatt des Pilotdrehbuchs postete  versehen mit der Aufschrift Magic 8 Ball  Season 1, Pilot und dem augenzwinkernden Hashtag #ItIsCertain. Konkrete Details zum Inhalt oder zum Starttermin gibt es bislang nicht. Sicher ist nur, dass Shyamalan Regie führen und zusammen mit Falchuk als Co-Schöpfer und Executive Producer fungieren wird. Wer die Hauptrollen übernimmt oder welcher Streamingdienst bzw. Sender die Serie ausstrahlen wird, ist derzeit noch offen.Das Spielzeug, das seit 1946 auf dem Markt ist, beantwortet einfache Ja-oder-Nein-Fragen durch einen zufälligen Antwortwürfel im Inneren  von Ohne Zweifel bis Meine Quellen sagen nein. Wie genau Shyamalan und Falchuk die simple Idee in ein TV-Format übersetzen, bleibt abzuwarten  doch mit Shyamalans Hang zu psychologischen Wendungen und Falchuks Serienerfahrung dürfte die Adaption ein mysteriöses, düsteres und unvorhersehbares Projekt werden. Mattel arbeitet derzeit an einer ganzen Reihe weiterer Film- und Serienadaptionen, darunter «Masters of the Universe», «Hot Wheels», «Polly Pocket» und ein «Barney»-Film.