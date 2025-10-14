Uwe Boll dreht zwei Fortsetzungen zu Paramount+-Hit «First Shift»

Kino-News

Beim Streamingdienst Paramount+ ist unter anderem auch ein Serienableger geplant.

Regisseur Uwe Boll meldet sich mit einem seiner größten Überraschungserfolge zurück: Der Filmemacher hat in New York City die Dreharbeiten zuundabgeschlossen  den Fortsetzungen seines 2024 erschienenen Cop-Thrillers «First Shift», der sich auf Paramount+ zu einem unerwarteten Publikumshit entwickelte. Der erste Teil mit Gino Anthony Pesi («Shades of Blue») und Kristen Renton («Sons of Anarchy») hielt sich über 20 Wochen in den Top 10 der Streamingplattform und avancierte zu einem der meistgesehenen Independent-Titel des Jahres.Boll erklärte gegenüber Variety, der Erfolg habe ihn selbst überrascht: Wir waren überwältigt von der Resonanz der Fans auf Paramount+ und Showtime. Deshalb wollten wir die Geschichte in zwei weiteren Filmen weiterentwickeln  mit der Hoffnung, daraus eine Serie zu machen. Produzent Michael Roesch ergänzte: Das klassische Buddy-Cop-Genre ist im Streaming-Bereich selten geworden. Viele Zuschauer vermissen die Filme, mit denen sie aufgewachsen sind  das erklärt, warum First Shift so gut funktioniert hat.In den neuen Filmen kehren Pesi und Renton als ungleiches Polizisten-Duo zurück, unterstützt von Garry Pastore, Tia Dionne Hodge sowie Neuzugängen wie Saul Rubinek, Joey Russo und Tasya Teles. Pesi schrieb gemeinsam mit Boll die Drehbücher und fungiert zudem als Executive Producer. Hinter der Kamera stand erneut Mathias Neumann, während Ethan Maniquis («Machete») den Schnitt übernahm. Produziert wurden beide Fortsetzungen von Boll und Roesch in Zusammenarbeit mit Rollin Studios aus Brooklyn. Der deutsche Verleih Kinostar wird die Filme auf der Mipcom und beim American Film Market präsentieren  inklusive aller weltweiten Vertriebsrechte.