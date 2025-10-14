Apple bringt Kinohit «F1 The Movie» raus

US-Fernsehen

Nach der Kino-Phase steht jetzt fest, wann der Spielfilm zu AppleTV kommt.

Nach einem Rekordlauf an den Kinokassen startetam 12. Dezember 2025 weltweit exklusiv bei Apple TV. Der rasante Rennfilm von Joseph Kosinski («Top Gun: Maverick») und Produzent Jerry Bruckheimer avancierte seit dem Kinostart am 27. Juni zum erfolgreichsten Sportfilm aller Zeiten  mit über 629 Millionen Dollar Einspielergebnis weltweit. Damit ist die Apple-Produktion zugleich der umsatzstärkste Originalfilm des Jahres und Brad Pitts kommerziell erfolgreichster Film seiner Karriere.Die Mischung aus Hochglanz-Action, emotionalem Drama und authentischem Rennfieber überzeugte sowohl Kritiker als auch Zuschauer: Mit einem 97-Prozent-Publikumsscore auf Rotten Tomatoes und einem A CinemaScore gilt der Film als die realistischste F1-Verfilmung überhaupt. Pitt spielt darin den alternden Rennfahrer Sonny Hayes, der nach einem tragischen Unfall in den 1990er Jahren überraschend auf die Strecke zurückkehrt, um ein angeschlagenes Formel-1-Team  geführt von seinem früheren Kollegen Ruben Cervantes (Javier Bardem)  zu retten. Unterstützt wird er dabei von Nachwuchstalent Joshua Pearce (Damson Idris), doch schon bald verschwimmen Freundschaft, Rivalität und Ehrgeiz im Kampf um Ruhm und Erlösung.Neben Pitt, Bardem und Idris sind unter anderem Kerry Condon, Tobias Menzies und Kim Bodnia zu sehen. Produziert wurde der Film gemeinsam mit Lewis Hamilton, der auch als Berater für die Rennszenen fungierte, die während echter Grand-Prix-Wochenenden gedreht wurden. Passend zum Kinoerfolg wurde auch der Soundtrack «F1: The Album» zu einem weltweiten Hit mit über einer Milliarde Streams  angeführt von Tate McRaes Song Just Keep Watching. Apple will mit dem Streamingstart nun auch das Publikum abseits der großen Leinwand für den emotionalen und visuell atemberaubenden Rennfilm gewinnen.