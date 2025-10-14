Taylor Swift-Show landet bei Disney+

Am 12. Dezember 2025 wird Disney+ zum Mittelpunkt der Popkultur: Superstar Taylor Swift feiert mit gleich zwei großen Streaming-Projekten ihr Comeback auf der Plattform. Neben dem Konzertfilm «Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show», der das letzte Konzert ihrer Rekordtour aus Vancouver zeigt, startet gleichzeitig die sechsteilige Doku-Serie «Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era», die einen noch nie dagewesenen Blick hinter die Kulissen des globalen Phänomens wirft.
Die Doku begleitet Swift während ihrer ausverkauften Welttournee, die mehr als 150 Shows umfasste und weltweit für Rekorde sorgte. Regisseur Don Argott und Co-Regisseurin Sheena M. Joyce zeigen intime Momente, kreative Prozesse und emotionale Höhepunkte. Neben Swift selbst kommen Freundinnen, Familie und Wegbegleiter wie Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran und Florence Welch zu Wort. Die ersten beiden Episoden erscheinen zum Starttermin, danach folgen wöchentlich zwei neue Folgen.
Parallel dazu feiert der Konzertfilm «The Final Show» seine Premiere inklusive der bisher unveröffentlichten Songs aus dem Erfolgsalbum The Tortured Poets Department. Gefilmt beim letzten Tourstopp in Vancouver, zeigt die Produktion von Taylor Swift Productions und Silent House unter der Regie von Glenn Weiss die gesamte Show in voller Länge.
