Netflix enthüllt Startdaten für «Bridgerton»-Staffel 4

In den neuen Episoden, die im kommenden Jahr erscheinen, steht Benedict im Mittelpunkt.

Netflix hat den Starttermin für die vierte Staffel der Erfolgsseriebekannt gegeben: Teil 1 erscheint am 29. Januar 2026, Teil 2 folgt am 26. Februar 2026. Die neuen Folgen rücken diesmal Benedict Bridgerton (Luke Thompson) ins Zentrum der Handlung, der sich in eine geheimnisvolle Frau im silbernen Kleid (Yerin Ha) verliebt. In einer aufgepeppelten Version von Cinderella, wie Hauptdarsteller Thompson die Staffel beschreibt, muss der charmante Lebemann entscheiden, ob er sein sorgloses Dasein endlich für die Liebe aufgibt.Showrunnerin Jess Brownell verspricht eine emotionalere, aber auch gesellschaftlich tiefere Staffel. Staffel 4 zeige den Kontrast zwischen der märchenhaften Romantik der Ballsäle und der Realität jener, die sie ermöglichen  ein Blick auf Dienstboten, Machtstrukturen und die Schattenseiten der feinen Gesellschaft. Gedreht wurde erneut in London, insgesamt umfasst die Staffel acht Folgen.Neben Luke Thompson und Yerin Ha kehren zahlreiche Publikumslieblinge zurück, darunter Jonathan Bailey und Simone Ashley als Anthony und Kate Bridgerton, Nicola Coughlan und Luke Newton als Penelope und Colin sowie Claudia Jessie, Adjoa Andoh und Golda Rosheuvel. Neu im Ensemble sind Katie Leung, Michelle Mao und Isabella Wei als Familie Gun, die frischen Wind in die Londoner Ballsaison bringen. Produziert wird die Serie weiterhin von Shonda Rhimes, Betsy Beers und Tom Verica  und dürfte auch 2026 wieder zu den größten Netflix-Hits zählen.