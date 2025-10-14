«Doc Martin»-Star Martin Clunes spielt in US-Remake mit

US-Fernsehen

«Best Medicine» wird in der kommenden Saison beim Fernsehsender FOX starten.

Fox hat sich prominente Unterstützung für seine neue Dramedy-Seriegesichert: Martin Clunes, der in Großbritannien über zehn Staffeln hinweg den grummeligen Landarzt in «Doc Martin» verkörperte, wird in der US-Neuauflage als Gaststar auftreten. In der Serie, die derzeit für Fox entsteht, spielt Josh Charles (bekannt aus «The Good Wife») die Hauptrolle des Dr. Martin Best  einem brillanten, aber sozial unbeholfenen Chirurgen, der seine Karriere in Boston aufgibt, um als Landarzt in einem kleinen Küstenort neu anzufangen. Clunes übernimmt die Rolle seines Vaters Dr. Robert Best, eines angesehenen, aber ebenso eigenwilligen Gastroenterologen, dessen unerwarteter Besuch alte Konflikte aufwühlt. Laut Fox soll die Figur so schroff und fordernd sein, dass Martins eigene ruppige Art fast charmant wirkt.Neben Charles und Clunes gehören unter anderem Annie Potts, Abigail Spencer, Josh Segarra, Clea Lewis und Stephen Spinella zum Ensemble. Die Serie stammt von Ben Silverman und Howard T. Owens (Propagate Content) und basiert auf dem Erfolgsformat «Doc Martin», das in Großbritannien von Buffalo Pictures produziert wurde. In den USA entsteht «Best Medicine» bei Fox Entertainment Studios, die auch den weltweiten Vertrieb übernehmen.Mit Clunes Beteiligung schließt sich damit gewissermaßen ein Kreis: Der britische Schauspieler, der die Figur des mürrischen Arztes zu internationalem Ruhm führte, kehrt nun als Mentor  und Vaterfigur  im amerikanischen Remake zurück. Ein Sendetermin steht noch nicht fest, doch Fox plant die Ausstrahlung für die TV-Saison 2026/27.