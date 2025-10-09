«Heat 2» wandert von Warner Bros. zu Amazon MGM

Michael Manns lang erwartete Fortsetzung seines 1995er-Klassikers «Heat» bekommt neuen Schwung: Wie US-Medien berichten, übernimmt Amazon MGM (über das Label United Artists) das Projekt von Warner Bros., nachdem es dort zu Budgetstreitigkeiten gekommen war. Produzent Scott Stuber und Regisseur Michael Mann sollen sich in finalen Verhandlungen mit Amazon befinden der Kinostart ist bereits geplant.
Noch ist kein Cast offiziell bestätigt, und auch zur Handlung schweigt das Studio. Fest steht jedoch: Das Drehbuch basiert auf dem gleichnamigen Roman Heat 2, den Michael Mann 2022 gemeinsam mit Autorin Meg Gardiner veröffentlichte. Neben Mann werden Jerry Bruckheimer, Scott Stuber und Nick Nesbitt als Produzenten fungieren, während Eric Roth und Shane Salerno als Executive Producer beteiligt sind.
Das Original «Heat» feiert in diesem Dezember sein 30-jähriges Jubiläum. Der Film mit Al Pacino und Robert De Niro gilt als einer der einflussreichsten Crime-Thriller Hollywoods und spielte weltweit rund 187 Millionen Dollar ein. Regisseur Michael Mann bezeichnete «Heat» kürzlich beim Busan International Film Festival als eine der besten Erfahrungen meiner Karriere. Über den Nachfolger sagte er: Ich freue mich darauf, ihn möglicherweise 2026 zu drehen. Wir sind mitten in der Planung beim Budgetieren, Terminieren und Casting.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel