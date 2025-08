Xavier Niel baut Mega-Filmstudio auf ehemaligem Luftwaffenstützpunkt

Kino-News

Neben Mediawan ist Niel auch mit seiner Firma NJJ an anderen Filmunternehmen wie Plan B oder See-Saw Films beteiligt.

Der französische Milliardär und Mediawan-Mitgründer Xavier Niel investiert massiv in den Filmstandort Frankreich. Wie französische Medien berichten, hat Niel über seine Beteiligungsgesellschaft NJJ ein 119 Hektar großes Areal einer ehemaligen Luftwaffenbasis in Reims erworben – mit dem Ziel, dort bis 2031 eines der größten Filmstudios Europas zu errichten. Bereits Ende 2026 sollen die "Studios de Reims" in Betrieb gehen. Die Investitionssumme beträgt laut „L’Union“ rund 72 Millionen Euro, der französische Staat steuert zusätzlich 12 Millionen Euro bei.Das Studio-Projekt wird mit beeindruckenden Zahlen geplant: 17.000 Quadratmeter Studiofläche, 28.000 Quadratmeter Außenflächen sowie über 22.000 Quadratmeter für Büros, Maskenräume und Garderoben. Ziel sei es, laut NJJ-Sprecher, eine logistisch schlankere und günstigere Alternative zu den derzeit überlasteten Pariser Studiostandorten zu schaffen. Mit dieser neuen Infrastruktur könnte Frankreich künftig besser mit den renommierten Studiostandorten Babelsberg in Deutschland und Pinewood im Vereinigten Königreich konkurrieren.Xavier Niel ist kein Unbekannter im Mediengeschäft. Als Mitgründer von Mediawan hat er sich bereits einen Namen mit Produktionen wie «Call My Agent!» oder «High Potential» gemacht. Über seine weitverzweigten Beteiligungen kontrolliert er zudem Firmen wie Plan B («F1: The Movie»), Chi-Fou-Mi («Beating Hearts») oder See-Saw Films («Slow Horses»). Die Reims-Studios dürften also nicht nur eine neue Heimat für internationale Blockbuster werden, sondern auch für europäische Prestigeprojekte mit globalem Anspruch.