«Anita de Monte Laughs Last»: Eva Longoria führt Regie

Kino-News

Die Autorin Xochitl Gonzalez wird auch das Drehbuch verfassen.

Die Disney-Tochter Searchlight Pictures wird den Spielfilmumsetzen. Xochitl Gonzalez, Autor der Romanvorlage, wird das Drehbuch verfassen. Die bekannte Schauspielerin Eva Longoria wird die Regie übernehmen. Longoria produziert den Spielfilm mit ihrer Firma Hyphenate Media Group.Eva Longoria hat auch die Dokumentation La Guerra Civil über den Boxsport umgesetzt, die damals von DAZN gekauft wurde. Außerdem wird sie die Komödie The Fifth Wheel für den Streamingdienst Netflix inszenieren, die von Paula Pell geschrieben wurde.Gonzalez ist Redakteurin bei "The Atlantic" und war Finalistin für den Pulitzer-Preis in der Kategorie „Kommentare” für ihre Arbeit dort. 2022 erschien ihr Debütroman „Olga Dies Dreaming“, der ein Bestseller der New York Times wurde und von Hulu als Pilotfilm bestellt wurde. Gonzalez adaptierte den Roman selbst.