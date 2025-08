Scott MacArthur wechselt ans College

US-Fernsehen

Der «Running Point»-Star wird an der neuen Steve-Carell-Serie mitwirken.

Nicht nur von «Running Point» sind neue Folgen geplant, der Pay-TV-Sender HBO arbeitet an einer noch unbenannten Serie mit Steve Carell. Dort wird Scott MacArthur eine wiederkehrende Gastrolle übernehmen, wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtete.Neben Steve Carell sind in der Serie auch Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley und Lauren Tsai zu sehen. Die offizielle Inhaltsangabe lautet: „Eine Komödie, die auf einem College-Campus spielt und sich um die komplizierte Beziehung eines Autors (Carell) zu seiner Tochter (Clive) dreht.“Entwickelt wurde die Serie von Bill Lawrence und Matt Tarses, die beide als ausführende Produzenten fungieren. Zusammen mit Jeff Ingold und Liza Katzer ist Lawrence über Doozer als ausführender Produzent tätig. Carell wird neben seiner Hauptrolle ebenfalls als ausführender Produzent tätig sein. Ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sind Jonathan Krisel, Barbie Adler, Annie Mebane, David Stassen und Anthony King, als Co-Executive Producer David Hyman. Das Studio ist Warner Bros. Television, wo Doozer und Tarses unter Vertrag stehen.