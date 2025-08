«The Gilded Age» bekommt eine vierte Staffel

US-Fernsehen

Die Gesamtzuschauerzahlen am Premierenabend der dritten Staffel sind fünf Wochen in Folge gestiegen.

Die Emmy-nominierte HBO-Original-Dramaseriewurde um eine vierte Staffel verlängert. Die von Julian Fellowes («Downton Abbey») geschaffene HBO-Serie wurde für ihre Ensemblebesetzung, ihr Kostümdesign und ihr Emmy-prämiertes Produktionsdesign gelobt. Das Finale der dritten Staffel wird am Sonntag, dem 10. August ausgestrahlt, und alle Folgen sind auf HBO Max zum Streamen verfügbar.Die Gesamtzuschauerzahlen am Premierenabend der dritten Staffel sind fünf Wochen in Folge gestiegen und haben im Vergleich zur letzten Staffel einen Zuwachs von 20 Prozent erzielt. Auch das Engagement der Fans hat zugenommen, wobei die sozialen Medien von Woche zu Woche um fast 60 Prozent zugenommen haben.Francesca Orsi, EVP, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films, teilte mit: „Wir könnten nicht stolzer sein auf die unbestreitbaren Zuschauerrekorde, die «The Gilded Age» in dieser Staffel erzielt hat. Julian Fellowes und das enorm talentierte Team haben uns in das New York City der 1880er Jahre versetzt und Woche für Woche ein Unterhaltungserlebnis geschaffen, das man nicht verpassen sollte. Wir freuen uns darauf, die großen Ambitionen dieser Charaktere in einer spannenden vierten Staffel weiter zu verfolgen.“Erin Underhill, Präsidentin von Universal Television, sagt: „Dank Julian und der phänomenal talentierten Besetzung und Crew bietet jede Staffel von «The Gilded Age» Geschichten voller Drama und Geschichte, herausragende Darstellerleistungen und eine atemberaubende Produktion. Jeder Moment, den wir in dieser Welt und mit diesen Charakteren verbringen, vertieft unsere Liebe zu dieser Serie, und wir sind sehr glücklich, dass unsere Partner bei HBO und das Publikum auf der ganzen Welt nach mehr verlangen.“Die amerikanische Gilded Age war eine Zeit immenser wirtschaftlicher und sozialer Veränderungen, in der Imperien aufgebaut wurden, aber kein Sieg ohne Opfer errungen werden konnte. Nach dem Opernkrieg ist die alte Garde geschwächt und die Russells stehen bereit, ihren Platz an der Spitze der Gesellschaft einzunehmen. Bertha hat ein Ziel vor Augen, das die Familie in ungeahnte Höhen führen würde, während George alles auf eine Karte setzt, die die Eisenbahnindustrie revolutionieren könnte – wenn sie ihn nicht vorher ruiniert. Auf der anderen Straßenseite herrscht Chaos im Haushalt der Brooks, da Agnes sich weigert, Adas neue Position als Dame des Hauses zu akzeptieren. Peggy lernt einen gutaussehenden Arzt aus Newport kennen, dessen Familie von ihrer Karriere wenig begeistert ist. Während ganz New York der Zukunft entgegenstürmt, könnte ihre Ambition sie das kosten, was ihnen wirklich wichtig ist.Die Besetzung der dritten Staffel umfasst: Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kate Baldwin, Victoria Clark, John Ellison Conlee, Michael Cumpsty, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Claybourne Elder, Amy Forsyth, Jack Gilpin, LisaGay Hamilton, Ward Horton, Simon Jones, Sullivan Jones, Celia Keenan-Bolger, Ben Lamb, Nathan Lane, Andrea Martin, Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Debra Monk, Hattie Morahan, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Paul Alexander Nolan, Kelli O'Hara, Patrick Page, Rachel Pickup, Taylor Richardson, Douglas Sills, Bobby Steggert, Erin Wilhelmi, John Douglas Thompson, Leslie Uggams, Merritt Wever, mit Bill Camp und Phylicia Rashad.