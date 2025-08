Mit dem 22. September startet das Herbstprogramm

US-Fernsehen

Der Fernsehsender beginnt mit «The Voice» die Eröffnung der neuen TV-Saison.

NBC startet die Saison 2025/26 in der Woche vom 22. September mit einem starken Programmangebot, darunter die neueste Staffel der legendären Musikwettbewerbsserie «The Voice», die Rückkehr der fesselnden Dramaserie «Brilliant Minds» mit Zachary Quinto, die traditionsreiche «Law & Order»-Reihe und das Finale der Nummer 1 unter den Sommersendungen, «America's Got Talent».Bei der Saisonpremiere von «The Voice» am 22. September wird die All-Star-Jury mit Michael Bublé, Reba McEntire, Niall Horan und Snoop Dogg zu sehen sein. Am Mittwoch, dem 24. September, wird in «America's Got Talent» ein neuer Champion gekürt, während am nächsten Tag, Donnerstag, dem 25. September, das gesamte «Law & Order»-Line-up zurückkehrt.Am Mittwoch, dem 1. Oktober, kehrt die bei den Fans beliebte Serie «#OneChicago» mit brandneuen Geschichten aus der Windy City und ihren unglaublichen Ersthelfern zurück. In derselben Woche startet auch die mit Spannung erwartete neue Improvisationsserie «On Brand with Jimmy Fallon», die zweimal wöchentlich, dienstags und freitags, ausgestrahlt wird.Nach seiner historischen 50. Staffel startet «Saturday Night Live» am 4. Oktober in seine neueste Staffel. Die erfolgreichen NBC-Comedy-Serien «St. Denis Hospital» und «Happy's Place» starten beide in der Woche vom 3. November in ihre zweite Staffel, wobei «St. Denis Medical» montags und «Happy's Place» freitags hintereinander ausgestrahlt werden. NBC startet offiziell in den Herbst am Donnerstag, dem 4. September, mit dem Start der neuen Saison von «Sunday Night Football» – seit 14 Jahren die Nummer 1 in der Primetime –, wenn die Dallas Cowboys zum Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles reisen. Die erste Übertragung am Sonntagabend wird später an diesem Wochenende ausgestrahlt, wenn die Baltimore Ravens nach Upstate New York reisen, um die Buffalo Bills zu besuchen.Ebenfalls auf dem Sportkalender steht die mit Spannung erwartete Rückkehr der NBA zu NBC, die am Dienstag, dem 21. Oktober, mit einer einstündigen Vorberichterstattung um 18.30 Uhr beginnt. Die Teams, die im Doppelspiel um 19.30 Uhr und 22.00 Uhr zum Saisonauftakt aufeinandertreffen, werden in Kürze bekannt gegeben. Wie bereits angekündigt, beginnt die Weihnachtssaison bei NBC am 6. November um 20.00 Uhr mit einer zweistündigen «Wicked»-Sondersendung mit musikalischen Darbietungen von Stars wie Cynthia Erivo, Ariana Grande und weiteren Überraschungsgästen. Die Sondersendung ist eine Hommage an den Universal-Film «Wicked: For Good», der am 21. November in die Kinos kommt. Die wiederkehrende Drama-Serie «The Hunting Party» und die neu bestellten Comedy-Serien «The Fall and Rise of Reggie Dinkins» und «Stumble» werden zu einem späteren Zeitpunkt in den Programmplan für 2025–2026 aufgenommen.