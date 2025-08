Ab 15. September startet FOX in den Herbst

US-Fernsehen

Am Dienstag, den 23. September 2025, geht es mit den zwei Serien weiter.

FOX startet demnächst in die Saison 2025–26 und gibt die Premiere-Termine für ein dynamisches Herbstprogramm mit neuen und wiederkehrenden Scripted-, Unscripted- und Animationsserien bekannt. Den Auftakt macht das beliebte Musik-Quiz, moderiert von Tony-Award-Gewinnerin und Emmy-Award-Nominierter Jane Krakowski, mit Grammy-Award-Gewinner Randy Jackson als Bandleader, das ab Montag, dem 15. September (20.00 Uhr bis 21.00 Uhr ET/PT), gefolgt von der Serienpremiere der gnadenlosen Gameshow «Celebrity Weakest Link», moderiert von Emmy-Preisträgerin Jane Lynch (21.00 Uhr bis 22.00 Uhr ET/PT). Die erfolgreiche, für den Emmy Award nominierte Show «Weakest Link» mit Jane Lynch kehrt mit einer neuen Staffel zurück, in der ausschließlich Prominente zu Gast sind – zum ersten Mal in der Geschichte des Fernsehens auf FOX. In jeder thematischen Folge treten acht Prominente aus den Bereichen Fernsehen, Sport oder Stand-up-Comedy gegeneinander an, um bis zu einer Million Dollar für einen wohltätigen Zweck ihrer Wahl zu gewinnen. Die Prominenten beantworten allgemeine Wissensfragen und sammeln in mehreren Runden als Gruppe Geld. Am Ende jeder Runde wählen die Kandidaten den ihrer Meinung nach schwächsten Kandidaten aus, der dann mit den berühmten Worten „You are the Weakest Link. Goodbye.“ aus der Show verabschiedet wird. Die beiden Finalisten kämpfen dann um den Gewinn des gesammelten Geldes für ihren guten Zweck. Das klassische Format von «Weakest Link», das von BBC Studios vertrieben wird, wurde in den letzten zwei Jahrzehnten in mehr als 45 Ländern weltweit produziert. Seit seiner Erstausstrahlung im Jahr 2001 ist «Weakest Link» die schnellste und härteste Quizshow im Fernsehen und hat sich einen Platz in der Popkulturgeschichte gesichert. «Celebrity Weakest Link» wird von Ryan O'Dowd und Krystal Whitney für BBC Studios Los Angeles Productions produziert. Stuart Krasnow, Aaron Solomon und Jane Lynch sind ausführende Produzenten, Krasnow fungiert als Showrunner. «Celebrity Name That Tune» wird von FOX Entertainment Studios, Prestige Entertainment und BiggerStage produziert. Für BiggerStage fungieren Sean O'Riordan und Shane Byrne als ausführende Produzenten. Noah Rubenstein und Tom Ruff sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig.In der folgenden Woche startet am Dienstag, 23. September (21.00 Uhr bis 22.00 Uhr ET/PT), die zweite Staffel der packenden Krankenhausserie, vorangestellt ist die Premiere der neuen Staffel von(20.00 Uhr bis 21.00 Uhr ET/PT). Die zweite Staffel von «Doc» begleitet die Powerfrau Dr. Amy Larsen (Molly Parker), die nach einem Autounfall, der ihr acht Jahre ihres Lebens geraubt hat, ihr Leben wieder aufbaut. Amy ist nicht mehr Chefärztin der Inneren Medizin im Westside Hospital und muss ihre medizinische Laufbahn als Assistenzärztin neu beginnen, in der Hoffnung, wieder die Ärztin zu werden, die sie einmal war. Sie wird sich den harten Wahrheiten über ihre verlorenen Jahre stellen, daran arbeiten, zerbrochene Beziehungen zu kitten und versuchen, die Person, die sie einmal war, mit der Person, die alle anderen kennen, in Einklang zu bringen. Die Emmy-Preisträgerin und Oscar-Nominierte Felicity Huffman stößt in dieser Staffel zum Drama hinzu und übernimmt die Rolle der Dr. Joan Ridley, Amys Professorin an der medizinischen Fakultät und frühe Mentorin – und nun neue Chefärztin der Inneren Medizin am Westside Hospital. Wird Joans Rückkehr in Amys Leben sowohl beruflich als auch privat Amys Genesung helfen oder behindern? In dieser emotional aufgeladenen, lebensverändernden und lebensbejahenden Krankenhausserie spielen auch Omar Metwally, Amirah Vann, Jon Ecker, Anya Banerjee, Patrick Walker und Charlotte Fountain-Jardim mit. Doc ist eine Koproduktion von Sony Pictures Television und FOX Entertainment. Barbie Kligman und Hank Steinberg fungieren als Co-Showrunner und ausführende Produzenten. Erwin Stoff, Russell Fine, John Weber, Frank Siracusa, Carol Barbee und David Foster sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig. Doc ist von einer wahren Begebenheit inspiriert und basiert auf der weltweit gefeierten italienischen Serie «Doc – Nelle tue mani», die von Lux Vide, einem Unternehmen von Fremantle, entwickelt wurde und produziert wird. «Murder in a Small Town» handelt von Karl Alberg (Rossif Sutherland), der kürzlich in die ruhige Küstenstadt Gibsons gezogen ist, um dort neuer Polizeichef zu werden, und schnell feststellt, dass dieses idyllische Paradies mehr als nur ein paar Geheimnisse birgt. Als Weltklasse-Detektiv setzt Karl all seine Fähigkeiten ein, um Morde aufzuklären, die selbst in dieser scheinbar idyllischen Umgebung immer wieder an seinen Strand gespült werden. Unterdessen wird seine sich vertiefende Beziehung zur Stadtbibliothekarin Cassandra Lee (Kristin Kreuk) auf die Probe gestellt, als ihre Karriere und ihr Engagement für die Gemeinde sie in neue und unerwartete Richtungen führen. In der zweiten Staffel erweitert sich Karls Zuständigkeitsbereich und er muss sich mit einer steigenden Zahl von Fällen und begrenzten Ressourcen auseinandersetzen. Er untersucht Fälle wie eine Leiche, die bei einer lokalen Hochzeit zwischen Mitgliedern zweier verfeindeter Familien gefunden wurde, eine doppelte Entführung, hinter der sich ein noch größeres Verbrechen verbergen könnte, einen Popstar, der sich für einen ruhigen Urlaub nach Gibsons zurückgezogen hat und dort von einem gefährlichen Stalker verfolgt wird, und vieles mehr. Die Oscar-Preisträgerin Marcia Gay Harden («Pollack», «Mystic River», «The Morning Show») stößt zur Besetzung als «Bürgermeisterin Christie Holman» hinzu, eine praktizierende Ärztin, die in der Gemeinde sehr beliebt ist und eine versierte Politikerin ist. Sie hat das Wohl der Einwohner von Gibsons im Sinn, lässt jedoch manchmal ihre persönlichen Interessen Vorrang haben, was Karl und Cassandra das Leben erschwert. «Murder in a Small Town» wird von Sepia Films in Zusammenarbeit mit FOX Entertainment und Future Shack Entertainment produziert. Ian Weir, Amanda Tapping, Morris Ruskin und Sharon Wisnia (Mojo Global Arts), Jon Cotton, Tina Pehme und Kim Roberts (Sepia Films) sowie Jeff Wachtel und Jared Berenholz (Future Shack) sind ausführende Produzenten. Weir fungiert als Showrunner der Serie. Nick Orchard von Soapbox Productions (die ursprünglich die Rechte an der Buchreihe erworben hatte) ist ebenfalls als Produzent der Serie tätig.Die von Rob Lowe moderierte Nummer 1 unter den Fernsehspielshows, «The Floor», startet am Mittwoch, dem 24. September (20.00 Uhr bis 21.00 Uhr ET/PT), in ihre vierte Staffel, gefolgt von der Serienpremiere der neuen Wettbewerbsreihe «99 to Beat» (21.00 Uhr bis 22.00 Uhr ET/PT).Am Donnerstag, dem 25. September, startet(20.00 bis 21.00 Uhr ET/PT) in die 24. Staffel, gefolgt von der Premiere der vierten Staffel von(21.00 bis 22.00 Uhr ET/PT). Das gesamte legendäre „FOX Animation Domination“-Programm startet am Sonntag, dem 28. September, mit brandneuen Staffeln von «The Simpsons» (20.00–20.30 Uhr ET/PT), «Universal Basic Guys» (20.30–21.00 Uhr ET/PT), Krapopolis (21.00–21.30 Uhr ET/PT) und Bob's Burgers (21.30–22.00 Uhr ET/PT).