«The Braxtons» geht im Herbst weiter

US-Fernsehen

Toni, Towanda, Trina, Tamar und Ms. Evelyn kehren zurück und zeigen sich der Welt weiterhin unverfälscht und authentisch.

We TV hat mitgeteilt, dass die Doku-Seriediesen Herbst exklusiv auf We TV und im Streaming auf ALLBLK und AMC+ zu sehen sein wird. Toni, Towanda, Trina, Tamar und Ms. Evelyn kehren zurück und zeigen sich der Welt weiterhin ungefiltert und authentisch.In dieser Staffel wollten sich die Braxton-Schwestern auf ihre Wurzeln konzentrieren: Spaß, Humor und die dringend benötigte Zeit miteinander, während sie Towandas Hochzeit planten. Doch als die Familie sich zur bevorstehenden Hochzeit versammelt, sind die Schwestern gezwungen, weiter an der Heilung ihrer Beziehungen zu arbeiten und ungelöste Probleme sowie neue Spannungen anzugehen, was sich als kompliziert erweist, da sie noch immer mit der intensiven Trauer um den Tod ihrer Schwester Traci zu kämpfen haben. Wir werden eine Achterbahnfahrt der Gefühle erleben, mit herzlichen Tränen, Feuerwerk und vor allem Liebe. Wenn die Familie Braxton zusammenkommt, wird es nie langweilig.Tara Long, Ri-Karlo Handy, Oji Singletary und Michelle Kongkasuwan für Blink49 Studios und Datari Turner sind neben Toni, Towanda, Trina, Tamar und Evelyn Braxton ausführende Produzenten von «The Braxtons». Angela Molloy, SVP Development & Original Production, Unscripted, ist ausführende Produzentin für We TV.