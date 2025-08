FOX Nation zeigt «The Fixer»

US-Fernsehen

In der neuen Show möchte Marcus Lemonis Firmen wieder auf die Beine helfen.

FOX Business Network (FBN) hat die Rechte zur Ausstrahlung der neuen Serievon Marcus Lemonis erworben. Die Serie wird am 29. Juli erstmals ausgestrahlt und läuft bis zum 16. September jeden Dienstag um 20 Uhr. Die Serie wird auch auf FOX Nation, dem Streamingdienst von FOX News Media, verfügbar sein.Lemonis kommentierte die Ankündigung wie folgt: „Ich bin stolz darauf, Teil der FOX Business-Familie zu sein, an die sich Investoren, Führungskräfte und angehende Unternehmer wenden, um Echtzeit-Marktdaten und einen sachlichen Ansatz für alle finanziellen Angelegenheiten zu erhalten.“ FBN wird jede Woche nach der Ausstrahlung der Sendung auf FOX Entertainment eine Wiederholung zeigen. In «The Fixer» arbeitet Lemonis mit Kleinunternehmern aus dem ganzen Land zusammen, deren Geschäftsfelder von Gourmet-Popcorn bis hin zu Autozubehör reichen. Die Sendung begleitet Lemonis dabei, wie er den Unternehmern hilft, Hindernisse zu überwinden und ihr Geschäft wieder auf Kurs zu bringen, um erfolgreich zu sein. Die Details zu den einzelnen Folgen finden Sie unten:Jazz Audio ist seit mehr als 35 Jahren im Bereich Autozubehör und -installation tätig, aber die altmodische Art, den Laden zu führen, hat zu unzufriedenen Mitarbeitern, einem kaputten Prozess und veralteten Produkten geführt. Es ist an Marcus, einzuschreiten und sie dorthin zu führen, wo sie hinwollen, was auch einen Überraschungsdeal beinhaltet, den Marcus noch nie zuvor gemacht hat.