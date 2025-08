Apple TV+ kündigt «Prehistoric Planet: Ice Age» an

US-Fernsehen

Tom Hiddleston erzählt das nächste epische Kapitel der bahnbrechenden Naturgeschichtsserie, die am 26. November weltweit Premiere feiert.

Apple TV+ hat, eine neue Reihe der preisgekrönten Naturgeschichtsserie von den ausführenden Produzenten Jon Favreau und Mike Gunton, produziert von BBC Studios Natural History Unit («Planet Earth») und erzählt von Tom Hiddleston («Earthsounds»), Gewinner des Golden Globe Award und des Olivier Award, mit Originalmusik von Hans Zimmer, Anže Rozman und Kara Talve von Bleeding Fingers Music. Die fünfteilige Doku-Serie, die am 26. November 2025 weltweit Premiere feiern wird, entführt die Zuschauer in eine dramatische neue Ära des prähistorischen Lebens, Millionen von Jahren nach dem Aussterben der Dinosaurier – eine Ära, die geprägt war von Eis, dem intensiven Kampf ums Überleben und dem Aufstieg einer neuen Generation von Giganten: den legendären Megafauna.«Prehistoric Planet: Ice Age» nutzt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und modernste visuelle Effekte, um diese gefrorene Welt wie nie zuvor zum Leben zu erwecken und die spektakulären Lebensräume und Bewohner der alten Erde für ein einzigartiges Erlebnis zu enthüllen. Von hoch aufragenden Wollmammuts über scheue Schneeschildkröten und furchterregende Säbelzahntiger bis hin zu widerstandsfähigen Zwergelefanten (nur 90 cm groß) – die Serie enthüllt die epischen Kämpfe und unerwarteten Geschichten der Tiere, die einst die Eiszeit beherrschten. Die Zuschauer reisen durch weite Tundren, karge Wüsten, sich ausbreitende Graslandschaften und schmelzenden Permafrost, während diese Kreaturen angesichts extremer Klimabedingungen, sich verändernder Landschaften und dem Beginn der «großen Eiszeit» und schließlich der «großen Schmelze» um ihr Überleben kämpfen.Die Serie wird vom weltbekannten Team der BBC Studios Natural History Unit produziert und durch fotorealistische visuelle Effekte von Framestore («Gravity», «Der Goldene Kompass») unterstützt. Die Titelmusik stammt von Hans Zimmer, die Originalmusik von Zimmer, Anže Rozman und Kara Talve für Bleeding Fingers Music. «Prehistoric Planet: Ice Age» setzt die Erzählreise der gefeierten Apple TV+ Naturdokumentationsreihe «Prehistoric Planet» fort, die die Zuschauer in zwei Staffeln 66 Millionen Jahre in die Vergangenheit versetzte, um das Zeitalter der Dinosaurier mitzuerleben.