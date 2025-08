Neuer Trailer für «Nuremberg»

Kino-News

Sky bringt den Film mit Russell Crowe, Rami Malek und Michael Shannon in die Kinos.

Der 42-sekündige Teaser-Trailer zeigt erstmals den Oscar-Preisträger Russell Crowe in seiner Rolle als Hermann Göring in diesem zum Nachdenken anregenden historischen Drama.verfügt über eine außergewöhnliche Besetzung, darunter Oscar-Preisträger Rami Malek als Görings Psychiater Douglas Kelly, Oscar-Nominierter Michael Shannon, Oscar-Nominierter Richard E. Grant und Newcomer Leo Woodall, der in der Rolle des Übersetzers Howard Triest Deutsch spricht. «Nürnberg» wurde von James Vanderbilt geschrieben und inszeniert und ist ein Thriller, der im Schatten der Verbrechen spielt, die die Weltgeschichte noch Jahrzehnte lang verfolgen werden.«Nürnberg» basiert auf dem Buch „The Nazi and the Psychiatrist“ von Jack El-Hai und ist inspiriert von der wahren Geschichte der gleichnamigen Prozesse, die die Alliierten gegen das besiegte Nazi-Regime führten. Im Mittelpunkt des Films steht der amerikanische Psychiater Douglas Kelley (Malek), der die Aufgabe hat, zu entscheiden, ob Nazi-Häftlinge wegen ihrer Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden können. Er gerät in einen komplexen Machtkampf mit Hermann Göring (Crowe), Hitlers rechter Hand. Die Starbesetzung wird durch John Slattery, Mark O’Brien, Colin Hanks, Lydia Peckham, Wrenn Schmidt, Lotte Verbeek und Andreas Pietschmann abgerundet. Nach seinem Kinostart im November in Großbritannien wird «Nuremberg» im Januar 2026 auf Sky Cinema Premiere feiern.Andrew Orr, Head of Original Film bei Sky, kommentiert: „«Nuremberg» ist ein mutiges und wichtiges Projekt des renommierten Filmemachers James Vanderbilt. Wir sind stolz darauf, es dem britischen Publikum als Sky Original präsentieren zu können: Mit seiner hochkarätigen Besetzung und seinem aktuellen Thema steht dieser Film für die Art von ambitioniertem Storytelling, für die wir uns bei Sky engagieren.“Zu den Produzenten gehören Richard Saperstein, Bradley J. Fischer, James Vanderbilt, William Sherak und Frank Smith, Benjamin Tappan und Cherilyn Hawrysh von Walden Media sowie István Major von Filmsquad und George Freeman. Zu den ausführenden Produzenten gehören Jack El-Hai, Brooke Saperstein, Annie Saperstein, Beau Turpin, W. Porter Payne Jr., Paul Neinstein sowie Géza Deme und Tamás Hajnal vom Széchenyi-Fonds.