Dritter «Dune»-Film hat einen Titel

Kino-News

Denis Villeneuve wird den dritten Teil noch vor «James Bond» drehen.

In der vergangenen Woche teilte Amazon mit, dass Denis Villeneuve den nächsten «James Bond»-Spielfilm umsetzen wird. Doch nun haben die Verantwortlichen von Warner Bros. Picturesangekündigt. Zunächst sollte der Spielfilm „Dune Messiah“ heißen und eine Anspielung auf das 1969 erschienene Buch von Frank Herbert sein.Der Film wird auch Sequenzen enthalten, die mit Imax-Kameras gedreht wurden. Allerdings wird «Dune: Part Three» nicht vollständig mit Imax-Kameras gedreht. Die Dreharbeiten zu «Dune: Part Three» sollen in Kürze beginnen, wobei Timothée Chalamet und Zendaya ihre Rollen wieder aufnehmen werden. Auch Jason Momoa wird zu sehen sein.«Dune: Part Three» soll im Dezember 2026 in die Kinos kommen. Der erste Teil kam im Herbst 2021 in die Kinos und spielte 410 Millionen US-Dollar ein, die Fortsetzung erreichte im Frühjahr 2024 einen Umsatz von 714 Millionen US-Dollar.