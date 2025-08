Denis Villeneuve dreht «James Bond»

Kino-News

Die verantwortlichen Produzenten wollen die Reihe nun fortsetzen.

Der renommierte Regisseur Denis Villeneuve («Dune») wird den nächsten «James Bond»-Spielfilm inszenieren. Amazon MGM Studios gab am Mittwoch diese Nachricht bekannt. Tanya Lapointe fungiert als ausführende Produzenten, Amy Pascal und David Heyman werden als Produzenten arbeiten.„Einige meiner frühesten Erinnerungen an Kinobesuche sind mit 007 verbunden. Ich bin mit James-Bond-Filmen aufgewachsen, die ich zusammen mit meinem Vater gesehen habe, angefangen mit «Dr. No» mit Sean Connery. Ich bin ein eingefleischter Bond-Fan. Für mich ist er heilig“, sagte Villeneuve. „Ich möchte die Tradition ehren und den Weg für viele neue Missionen ebnen. Das ist eine große Verantwortung, aber auch unglaublich spannend für mich und eine große Ehre. Amy, David und ich freuen uns riesig darauf, ihn wieder auf die Leinwand zu bringen. Vielen Dank an Amazon MGM Studios für ihr Vertrauen.“Pascal und Heyman sagten: „Denis Villeneuve ist seit seiner Kindheit ein Fan der James-Bond-Filme. Es war schon immer sein Traum, diesen Film zu drehen, und jetzt ist es auch unser Traum. Wir sind glücklich, in den Händen dieses außergewöhnlichen Filmemachers zu sein.“