Aaron Sorkin dreht «The Social Network»-Fortsetzung

Kino-News

Der bekannte Regisseur des ersten Teils wird die Geschichte um Mark Zuckerberg weiter erzählen.

Sony Pictures wird «The Social Network Part II» in die Kinos bringen. Regisseur und Drehbuchautor Aaron Sorkin hat das Drehbuch zur Fortsetzung verfasst und wird diese auch inszenieren. Der Originalfilm stammt von David Fincher, Sorkin schrieb das Drehbuch im Jahr 2010. Die Handlung dreht sich um die Artikelserie „The Facebook Files“ des Wall Street Journals von Jeff Horowitz. Interne Dokumente zeigten, wie Facebook (heute Meta) systematisch Profit über Nutzerwohl stellte – etwa bei Instagram-Schäden für Teenager, Desinformation, politischer Spaltung und ungleicher Moderation prominenter Nutzer.Zu den Produzenten der Fortsetzung gehören Todd Black, Peter Rice, Sorkin und Stuart Besser. Damals verkörperte Jesse Eisenberg den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Armie Hammer übernahm die Doppelrolle der Winklevoss-Brüder Cameron und Tyler. Justin Timberlake spielte Sean Parker und Wallace Langham Peter Thiel.Der Spielfilm von Sony Pictures spielte 224,9 Millionen US-Dollar ein. Das Budget lag bei übersichtlichen 40 Millionen US-Dollar. Im Anschluss schrieb Sorkin «Moneyball» mit Steven Zaillian über Billy Beane sowie «Steve Jobs» über den Apple-Gründer. Für Network schrieb Sorkin das Drehbuch für den Film «The Trial of the Chicago 7».