Neue Darstellerin für «Sinn und Sinnlichkeit»-Remake

Daisy Edgar-Jones wird die Hauptrolle in den neuen Spielfilm übernehmen.

Focus Features arbeitet derzeit an einer Neuverfilmung von «Sinn und Sinnlichkeit» (Originaltitel: Sense and Sensibility), für die Daisy Edgar-Jones engagiert wurde. Die Regie führt Georgia Oakley, das Drehbuch stammt von Diana Reid. Tim Bevan und Eric Fellner von Working Title Films arbeiten mit India Flint von November Pictures zusammen.Oscar-Preisträger Ang Lee brachte «Sense and Sensibility» im Jahr 1995 mit Emma Thompson als Elinor Dashwood und Kate Winslet als Marianne in die Kinos. Focus Features hat bereits zwei Verfilmungen von Jane-Austen-Werken produziert. «Sinn und Sinnlichkeit» (Arbeitstitel: «Elinor und Marianne») ist der erste Roman der englischen Autorin Jane Austen und erschien 1811. Er erschien anonym: Auf der Titelseite, wo der Name der Autorin stehen könnte, steht „By A Lady“ (Von einer Dame).Die Handlung des Romans, der vermutlich zwischen 1792 und 1797 spielt, dreht sich um die drei Dashwood-Schwestern und ihre verwitwete Mutter. Sie sind gezwungen, das Familienanwesen in Sussex zu verlassen und in ein bescheidenes Cottage auf dem Grundstück eines entfernten Verwandten in Devon zu ziehen. In Devon erleben die beiden ältesten Mädchen Liebe und Herzschmerz, die ihre gegensätzlichen Charaktere auf die Probe stellen.